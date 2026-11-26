Club Brugge kreeg woensdagavond een stevige Europese les van Liverpool in efficiëntie. Toch was er na afloop ook een opvallend lichtpuntje: de Engelse grootmacht bleek bijzonder onder de indruk van Club. Trainer Ivan Leko kreeg zelfs complimenten van zijn Liverpool-collega. Een opsteker, al koopt de Kroaat daar na zo'n pijnlijke avond bijzonder weinig voor.

Dat Liverpool niet van plan was om Club Brugge zomaar te onderschatten, bleek al snel. De Engelsen kwamen met de nodige focus en discipline aan de aftrap. Bovendien zakte de ploeg van Andoni Iraola bij momenten behoorlijk ver terug, waardoor Club niet altijd de ruimte kreeg om zijn gebruikelijke aanvallende spel te ontwikkelen. Dat Liverpool rekening hield met de Brugse kwaliteiten, was ook Leko niet ontgaan.

De Kroatische trainer was dan ook bijzonder tevreden met de woorden van zijn Liverpool-collega. "Het is een groot compliment wanneer een trainer van een ploeg als Liverpool vooraf zegt dat hij onze tegenstander grondig wil analyseren. Ook na de wedstrijd sprak hij op een bijzonder positieve manier over ons."

Volgens Leko was het verschil tussen beide ploegen bovendien niet zo groot als de 0-3-eindstand doet vermoeden. De Brugse trainer vond dat zijn spelers op bepaalde momenten goed mee konden met de Engelse grootmacht, maar dat Liverpool vooral op fysiek vlak en in snelheid het verschil maakte.

Geen David tegen Goliath-verhaal

"Ik denk dat dit geen wedstrijd was tussen een kleine en een grote tegenstander. Het verschil zat in de details, maar ook in kracht en snelheid. We hebben eerder al gezegd dat we slimmer moeten zijn om die verschillen op te vangen", analyseerde Leko.

Toch wilde de Kroaat niet te lang blijven hangen bij de complimenten. "Het is natuurlijk fijn om zulke complimenten te krijgen, maar wanneer je een wedstrijd verliest, helpen complimenten je niet om beter te worden. Daar kopen we niets meer."



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Bovendien zag Leko nog een belangrijk werkpunt bij zijn eigen ploeg. Vooral de openingsfase stelde hem teleur. Club Brugge begon volgens de trainer met te veel respect voor Liverpool en leek zelfs onder de indruk van de naam van de tegenstander.

"We zagen in die eerste vijftien minuten te veel respect voor de tegenstander. Naar mijn mening leken we zelfs een beetje bang. Het was alsof we tien jaar terug in de tijd gingen: Liverpool, oh bravo, tegen hen kunnen we toch niets beginnen." Een mindset dat uiteindelijk de nederlaag zou inleiden.