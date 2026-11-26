Club Brugge kon met een stunt tegen Liverpool een uitstekende zaak doen in de Champions League, maar moest woensdagavond op Jan Breydel zijn meerdere erkennen in de Engelse topclub. Zelfs een plaats in de top acht blijft voorlopig binnen bereik.

De Bruggelingen staan momenteel virtueel op de dertiende plaats in de League Phase, met negen punten. Dat zijn er evenveel als Aston Villa, Inter en Galatasaray. Met die voorlopige klassering zou Club zich plaatsen voor de play-offronde, maar de ambities liggen duidelijk hoger.

Bij zowel de spelers als de trainer is het geloof in een rechtstreeks ticket voor de achtste finales nog niet verdwenen. Dat bleek ook uit de woorden van Forbs, die de doelstelling bij Club niet zomaar wil bijstellen na de nederlaag tegen Liverpool. Meer zelfs: de aanvaller droomt nog altijd van een plaats bij de beste acht.

"We willen rechtstreeks naar de achtste finales, waarom niet? Er zijn nog drie wedstrijden te spelen en we hebben al negen punten. Het is nog perfect mogelijk", klinkt het ambitieus.

Leko wil niet beginnen rekenen

Toch is Club Brugge na de nederlaag tegen Liverpool mathematisch nog niet zeker van een plaats in de top 24. Die top 24 levert minstens een ticket voor de tussenronde op. Of trainer Ivan Leko ervan uitgaat dat blauw-zwart die doelstelling wel zal halen?

De Kroaat blijft voorzichtig en wil zich vooral focussen op de prestaties van zijn ploeg. "Puur op papier maken we geen kans, maar ik ga niet beginnen rekenen. Mijn boodschap aan de spelers is duidelijk: probeer beter te doen en begin niet te rekenen of allerlei scenario's te bekijken. We moeten ons focussen op onszelf en proberen om in de volgende wedstrijden beter voor de dag te komen."



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Ook aanvoerder Hans Vanaken beseft dat Club nog voldoende kansen krijgt om zich bij de beste 24 te nestelen. Hij benadrukte bovendien dat de huidige puntenoogst vooraf zeker niet vanzelfsprekend was.

"Als je ons op voorhand had gezegd dat we na vijf wedstrijden negen punten zouden hebben, dan hadden we daarvoor getekend. Je gaat er ook niet van uit dat we die avond de drie punten zouden pakken tegen Liverpool. We hebben nog drie wedstrijden en genoeg kansen om ons in de top 24 te nestelen", aldus Vanaken.

Nog drie finales voor Club Brugge

Club Brugge krijgt dus nog drie wedstrijden om zijn Europese campagne een vervolg te geven. De eerstvolgende opdracht wordt meteen een stevige verplaatsing naar Napoli op 8 december. Daarna volgt op 19 januari een uitwedstrijd tegen Stuttgart. De League Phase wordt op 27 januari afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt.