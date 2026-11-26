Club Brugge heeft zichzelf woensdagavond serieus in de problemen gebracht tegen Liverpool. Doelman Yann Sommer ging bij de openingsgoal (opnieuw) pijnlijk in de fout. Toch weigert trainer Ivan Leko met de vinger naar zijn doelman te wijzen. Al was aanvoerder Hans Vanaken achteraf bijzonder duidelijk: tegen ploegen van dit kaliber moet je zulke risico's vermijden.

Na nog geen kwartier spelen liep het al mis voor Club Brugge. Yann Sommer wilde de bal met het nodige risico breed spelen naar Brandon Mechele, maar zijn pass was onvoldoende nauwkeurig. Liverpool profiteerde dankbaar. De Engelse aanvallers onderschepten de bal en schakelden razendsnel om. Via Szoboszlai kwam het leer uiteindelijk bij Isak terecht, die eenvoudig de 0-1 tegen de netten werkte.

Een bijzonder ongelukkig moment voor Sommer, die zich zo opnieuw niet van zijn beste kant liet zien in de Champions League. In een wedstrijd waarin Club aanvallend nauwelijks een vuist kon maken, was die vroege achterstand een flinke domper en een voorbode van de zware nederlaag die zou volgen.

Leko neemt Sommer in bescherming

Na afloop kreeg Ivan Leko uiteraard vragen over de ongelukkige actie van zijn doelman. De Kroatische trainer wilde echter niet te zwaar tillen aan de individuele fout en benadrukte vooral wat Sommer al voor Club Brugge heeft betekend.

"Wat valt daarover te zeggen? Het was een fout, ja, maar bij de andere goals maken we ook fouten. En wat zou ik tegen Yann moeten zeggen? Zonder Yann stonden we vandaag niet waar we nu staan. Hij heeft ons al zo vaak geholpen. Dit is nu eenmaal een onderdeel van het voetbal."

Vanaken waarschuwt voor onnodige risico's

Ook aanvoerder Hans Vanaken bleef na de wedstrijd niet blind voor de Brugse tekortkomingen bij het openingsdoelpunt. "Op het moment dat we er een beetje doorkwamen, viel de tegengoal op een redelijk domme manier. Als je de bal daar verliest, heb je te veel risico genomen. Soms is het niet slecht om de bal gewoon weg te schieten. In de Champions League, tegen ploegen zoals Liverpool, is balverlies daar dodelijk", analyseerde Vanaken.



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De aanvoerder vond de 0-3-eindstand bovendien een zware weerspiegeling van de wedstrijd. "Alle drie de tegengoals waren vermijdbaar. Ik denk dat de 0-3 ook zwaar is als je kijkt naar wat ze gecreëerd hebben. Dan is het wel zuur dat je door weinig te creëren de wedstrijd verliest."