Club Brugge kreeg woensdagavond drie doelpunten te slikken tegen een bijzonder efficiënt Liverpool. Vooral de individuele fouten bij twee van die tegendoelpunten zullen blauw-zwart nog even achtervolgen. Centrale verdedigers Brandon Mechele en Jorne Spileers blikten na afloop terug op wat er allemaal fout liep.

Club Brugge creëerde in de eerste helft weinig kansen. Na de vroege achterstand probeerde Club in de tweede helft wel op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar grote kansen bleven uit. Aan de overkant moest Yann Sommer zelfs nog uitpakken met een geweldige reflex om de 0-2 van Szoboszlai te voorkomen. De Zwitser zette zo zijn eerdere fout bij de openingstreffer enigszins recht.

Die eerste goal kwam er na een ongelukkige inspeelpass van Sommer. De doelman speelde de bal zomaar in de voeten van Barcola, die vervolgens Szoboszlai bediende. Die vond de vrijstaande Isak, die eenvoudig kon afwerken. Vooral de keuze van Sommer om de bal niet gewoon weg te trappen, zorgde achteraf voor vragen.

"Dat leek mij ook de betere optie", gaf Spileers na afloop toe. "Hij wist niet goed wat hij moest doen."

Mechele legt uit wat er misliep bij derde goal

Tot de tachtigste minuut bleef Club Brugge hopen op een resultaat, maar een snelle tegenaanval van Liverpool deed de boeken definitief toe. Rio Ngumoha zette zich knap door op de rechterflank en bracht de bal tot bij Wirtz. De Brugse defensie werd daarbij volledig uit verband gespeeld.

Ook bij de derde treffer liep het mis voor blauw-zwart. Mechele probeerde in te grijpen, maar de bal veranderde van richting en de verdediger kwam ongelukkig in botsing met Isak. Daardoor verloor hij zijn evenwicht en kreeg de Zweedse aanvaller vrij spel. Die profiteerde optimaal en lepelde de bal knap over Sommer.



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Mechele legde achteraf uit hoe die fase verliep. "Toen ik wilde springen, zette hij zich en zat hij in mijn blinde hoek. Ik liep tegen hem aan, waardoor ik uit evenwicht geraakte."

De ontgoocheling was groot, zeker omdat Club en zijn supporters erg naar deze affiche hadden uitgekeken. "Het is spijtig, want dit was een wedstrijd om naar uit te kijken, zowel voor de supporters als voor ons. Jammer van de uitslag. Nu moeten we vooruitkijken. Op naar Napoli, waar we vol voor de drie punten gaan", besluit Mechele.