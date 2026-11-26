RSC Anderlecht wacht donderdagavond een belangrijke Europese verplaatsing naar OFI Kreta. De vermoedelijke opstelling van paars-wit krijgt vorm, al kan coach Vítor Bruno tot vlak voor de aftrap nog voor een verrassing zorgen.

De nummers vijftien en zestien in de stand nemen het donderdagavond tegen elkaar op in Kreta. Zowel OFI als Anderlecht telt zes punten. De Grieken boekten in eigen huis één zege en leden er één nederlaag, terwijl paars-wit buitenshuis dezelfde balans kan voorleggen.

Op de vijfde speeldag van de competitiefase in de Europa League lijken de marges dan ook klein. De aandacht gaat bij Anderlecht vanzelfsprekend ook naar de keuzes van Vítor Bruno, die de voorbije weken geregeld afweek van de verwachtingen in zijn basiself.

Verdediging krijgt vertrouwd gezicht

Colin Coosemans lijkt opnieuw zeker van zijn plaats in doel. Voor hem wordt Ali Maamar verwacht op de rechtsbackpositie. In het centrum zouden Giulian Biancone en Léo Pétrot het verdedigende duo vormen, met Ludwig Augustinsson op de linkerflank.

Bertaccini vermoedelijk opnieuw invaller

Op het middenveld lijken Mario Stroeykens en Thelo Aasgaard aan de aftrap te komen. Lukáš Ambros en Marten Winkler worden op de flanken verwacht. Vooraan zou Vítor Bruno, net als de voorbije weken, kiezen voor Mihajlo Cvetković en Danylo Sikan. Dat betekent dat Bertaccini wellicht opnieuw op de bank begint.

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Vermoedelijke opstelling van Anderlecht: Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Stroeykens, Aasgaard - Ambros, Winkler - Sikan, Cvetković.