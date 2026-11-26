Nathan Ngoy heeft woensdagavond een bijzonder sterke indruk gemaakt in de Champions League. De Belgische verdediger was een van de uitblinkers bij Lille, dat met 2-1 won van het Bayern München van Vincent Kompany. Zijn uitstekende prestatie levert hem nu ook een bijzonder mooie individuele erkenning op.

De UEFA heeft donderdag het elftal van de week bekendgemaakt en daarin prijkt de naam van Ngoy. De voormalige verdediger van Standard is zelfs de enige Belg in de selectie. Hij staat tussen wereldsterren als Kylian Mbappé, Jude Bellingham en Alisson Becker.

Introducing your Team of the Week 🌟 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/yUwbYk3861 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2026

Ngoy speelt hoofdrol tegen Bayern München

Lille stond woensdagavond bij de rust nog 0-1 achter na een doelpunt van Dayot Upamecano. Na de pauze kantelde de wedstrijd echter volledig. Ngoy speelde daarbij een belangrijke rol en stond aan de basis van de gelijkmaker.

In de 62e minuut trok de Belgische verdediger mee naar voren en bediende hij Ayase Ueda. De Japanse aanvaller werkte beheerst af en bracht Lille langszij. Enkele minuten later zorgde een eigen doelpunt van Aleksandar Pavlovic voor de 2-1. Die voorsprong gaf de Franse club niet meer uit handen.

Tussen de grootste sterren van Europa

Ngoy werd na afloop al door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match. Zijn sterke optreden is dus niet onopgemerkt gebleven. Met zijn selectie voor het Champions League-elftal van de week krijgt de Belg nu een tweede erkenning voor zijn prestatie tegen de Duitse recordkampioen.



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De verdediger bevindt zich bovendien in bijzonder mooi gezelschap. Naast Mbappé en Bellingham kregen ook spelers als Nicolò Barella, Rayan Cherki en Anthony Gordon een plaats in de beste elf.