Mamadou Diakhon beleeft moeilijke weken bij Club Brugge. De Franse flankaanvaller kwam woensdagavond tegen Liverpool als invaller tussen de lijnen, maar speelde een ongelukkige rol bij de 0-2. Het is een nieuwe tegenvaller voor de jonge aanvaller, die de laatste tijd steeds meer onder druk staat.

Onlangs zorgde Diakhon ook al voor opschudding op training. De Fransman verliet toen gefrustreerd het trainingsveld omdat hij niet in de basis mocht starten. Zijn talent staat buiten kijf, maar de vraag is hoe hij opnieuw zijn beste niveau kan bereiken en dat kan koppelen aan een volwassen mentaliteit. Voormalig Club-trainer Nicky Hayen heeft daar wel een idee over.

Hayen ziet gebrek aan vertrouwen

"Als je hem gebruikt, moet je hem vertrouwen geven", vertelt Hayen bij Het Laatste Nieuws. Volgens hem heeft Diakhon het moeilijk wanneer hij niet met voldoende zelfvertrouwen speelt. Dat was tegen Liverpool volgens de voormalige trainer duidelijk zichtbaar.

"Vroeger zou hij bij één-op-één-acties naar doel gaan en trappen, maar als hij het vertrouwen niet heeft, wil hij de bal afgeven. En dat ligt niet in zijn kwaliteiten. Zo komt het tweede doelpunt ook tot stand", analyseert Hayen. De aanvaller lijkt daardoor steeds minder op de speler die met zijn individuele acties het verschil kan maken.

Volgens Hayen ligt de grootste uitdaging voor Diakhon niet op technisch, maar op mentaal vlak. "Vooral mentaal. De individuele kwaliteiten heeft hij. Maar hij moet mee zijn in die intensiteit. Hij kiest nog te veel zijn momenten", stelt de voormalige coach van blauw-zwart.

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Hayen sluit af met een bedenking die Diakhon weinig gerust zal stellen. "Dat is de stap die hij nog moet zetten. En dan is het zien hoeveel geduld Club heeft." De Fransman zal dus niet alleen zijn vertrouwen moeten terugvinden, maar ook moeten bewijzen dat hij gedurende een volledige wedstrijd het gevraagde niveau kan halen. Na zijn moeilijke invalbeurt tegen Liverpool wordt die opdracht er niet eenvoudiger op.