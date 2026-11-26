Nicolas Raskin heeft woensdag bijzonder mooi nieuws gedeeld met zijn volgers. De middenvelder van Rangers FC gaat trouwen met zijn vriendin Noa Sadek. De Rode Duivel maakte zijn verloving bekend via Instagram en koos daarvoor een bijzonder romantisch decor.

Raskin en zijn toekomstige echtgenote trokken naar Parijs, waar de Eiffeltoren voor een prachtige achtergrond zorgde. De Belgische middenvelder deelde verschillende beelden van het bijzondere moment. Het duurde niet lang voordat de felicitaties massaal binnenstroomden.

Belgische voetballers reageren massaal

Onder de Instagram-post verschenen heel wat reacties van ploegmaats bij Rangers. Ook verschillende Belgische voetballers wilden Raskin en zijn verloofde feliciteren. Onder anderen Amadou Onana, Tuur Rommens en Nathan Ngoy lieten van zich horen.

Maar de grappigste reactie kwam misschien wel van Thomas Meunier. De ervaren Rode Duivel kon het niet laten om zijn landgenoot te plagen. "Serieus, heeft ze echt ja gezegd?", schreef hij onder de romantische foto's. Een kwinkslag die meteen opviel tussen alle felicitaties.

Raskin kan lachen met grap van Meunier

Raskin kon de reactie van Meunier duidelijk appreciëren. De middenvelder nam het grapje sportief op en kon er zelf goed om lachen.





Voor Raskin en Noa Sadek breekt zo een bijzonder mooie periode aan. Terwijl de middenvelder zich bij Rangers op zijn voetbalcarrière concentreert, mag hij zich binnenkort ook op een huwelijk voorbereiden. De felicitaties blijven ondertussen binnenlopen, al zal vooral de reactie van Meunier hem ongetwijfeld nog even bijblijven.