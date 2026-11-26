Noa Lang heeft in enkele dagen tijd zijn situatie bij Napoli helemaal zien veranderen. De Nederlandse flankaanvaller lag de voorbije weken zwaar onder vuur bij een deel van de supporters, maar met sterke prestaties tegen Torino en Manchester City heeft hij een eerste wapenstilstand afgedwongen. Helemaal verzoend zijn beide partijen nog niet, maar de scherpe kantjes lijken er stilaan af te gaan.

Tegen Torino was Lang al belangrijk met een sterke defensieve actie die mee aan de basis lag van een doelpunt van Scott McTominay. In de Champions League tegen Manchester City deed hij daar nog een schepje bovenop. Na 76 minuten hard werken, dribbelen en verdedigende arbeid zorgde hij met een heerlijke volley voor de 2-1. Napoli speelde uiteindelijk 2-2 gelijk, maar de Nederlander had zijn visitekaartje afgegeven.

Van fluitconcerten naar voorzichtig respect

Zijn manier van vieren was minstens even opvallend als het doelpunt zelf. Lang maakte eerst een gebaar alsof hij aan het praten was en legde daarna zijn vinger voor de mond. Een duidelijke boodschap aan de supporters die hem de voorbije weken geregeld hadden uitgefloten. Hij had genoeg van de kritiek en liet dat ook zien op het veld.

De reacties bij de Napolitanen waren verdeeld. Een deel van de aanhang vond dat Lang eindelijk zijn antwoord had gegeven en nam het zelfs voor hem op. Anderen bleven bij hun standpunt en vonden dat één doelpunt niet volstaat om de eerdere spanningen uit te wissen. Van een volledige verzoening is dus nog geen sprake, maar de Nederlander heeft wel opnieuw krediet opgebouwd.

Allegri heeft Lang opnieuw aan het voetballen gekregen

De relatie met de supporters was bijzonder moeilijk geworden. Na de Champions League-wedstrijd tegen Porto weigerde Lang zich bij zijn ploegmaats aan te sluiten om zich bij de fans te verontschuldigen. Ook eerdere provocerende gebaren en zijn beperkte speeltijd onder Antonio Conte hadden de situatie geen goed gedaan. Tegen Torino werd hij zelfs bij iedere baltoets uitgefloten.

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Massimiliano Allegri heeft hem ondertussen opnieuw vertrouwen gegeven. Na een disciplinaire straf en een plaats op de tribune tegen Arsenal kreeg Lang een nieuwe kans, die hij met beide handen heeft gegrepen. Zelf benadrukte hij na Manchester City dat hij hard werkt, zich goed voelt en het vertrouwen van zijn trainer geniet. De boodschap was duidelijk: wat de supporters ook denken, hij wil zich op het voetbal concentreren. Nu moet hij die lijn doortrekken. Dan kan de huidige wapenstilstand misschien uitgroeien tot een echte verzoening.