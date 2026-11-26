RSC Anderlecht neemt het donderdag op tegen OFI Kreta op de vijfde speeldag van de Europa League. Coach Christos Kontis is in België geen bekende naam, maar hij onderhoudt wel een hechte band met een oude publiekslieveling van paars-wit: Pär Zetterberg.

Toen Pär Zetterberg tussen 2000 en 2003 voor Olympiakos Piraeus uitkwam, deelde hij tijdens de trainingsstages van de Atheense club een kamer met Christos Kontis. Dat vertelde de huidige trainer van OFI Kreta op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Anderlecht aan La Dernière Heure.

"Pär en ik zijn nog altijd de beste vrienden", aldus Kontis. "We spreken regelmatig met elkaar en ook onze vrouwen en kinderen kunnen het goed met elkaar vinden." Die vriendschap had de Griekse coach mogelijk wat nuttige informatie kunnen opleveren over zijn tegenstander van donderdag.

Kontis vroeg Zetterberg om raad over Anderlecht

"Ik heb hem gebeld", gaf Kontis toe. "Maar hij kent Anderlecht niet meer echt in detail. Daarom hebben mijn staf en ik de tegenstander zelf geanalyseerd. Het blijft een grote club, dus we zullen ons enigszins aan hen moeten aanpassen. We spelen zonder druk, maar we zullen uiteraard proberen te winnen."

De coach van OFI Kreta vroeg zich vervolgens af voor welke van zijn twee ex-clubs Zetterberg donderdag zal supporteren. De Zweedse voormalige nummer tien speelde, tussen zijn twee periodes bij Anderlecht, drie seizoenen voor Olympiakos. Hij kwam er uiteindelijk 106 keer in actie.

"Anderlecht blijft mijn club"

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"Zeg tegen mijn goede vriend Christos dat ik hem het allerbeste wens, maar dat Anderlecht mijn club blijft", liet Zetterberg dan weer weten. Met bijna 400 wedstrijden en zes landstitels in het shirt van paars-wit is die keuze weinig verrassend. De Zweed blijft een van de grote iconen uit de recente geschiedenis van Anderlecht.