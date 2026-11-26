In aanloop naar het Europa League-duel tussen OFI Kreta en RSC Anderlecht is het donderdagavond tot een incident gekomen tussen beide supporterskernen. Op het Griekse eiland werd een spandoek van de meegereisde paars-witte aanhang buitgemaakt door de harde kern van de thuisploeg.

Volgens meldingen op internationale fan- en hooliganplatforms ligt Bianconeri Gruppo aan de basis van de actie. Deze ultragroepering maakt deel uit van de beruchte fanatieke aanhang van OFI Kreta en deelde beelden van het veroverde doek op sociale media.

Symbolische klap voor ultra's Anderlecht

In de ultracultuur geldt het kwijtraken van een spandoek als een zware symbolische klap. Een dergelijke buit wordt door rivaliserende supportersgroepen beschouwd als een prestigieuze trofee voorafgaand aan een Europese confrontatie.

Voor Anderlecht verliep de voorbereiding op de verplaatsing naar Heraklion eerder al niet zonder slag of stoot. De Brusselse delegatie liep woensdag door problemen met het luchtverkeer vertraging op, waardoor coach Vítor Bruno zijn persconferentie opvallend kort moest houden.

Politie blijft alert

De wedstrijddag op Kreta stond daarmee al voor de aftrap in het teken van verhoogde spanningen in en rond de stad. De lokale autoriteiten houden de situatie rond het stadion scherp in de gaten om verdere escalatie te voorkomen.

Sportief gezien staat er donderdagavond om 21.00 uur (Belgische tijd) veel op het spel in het Pankritio-stadion. Beide ploegen jagen in de competitiefase van de Europa League op belangrijke punten met het oog op overwintering.



Lees ook... LIVE: Anderlecht moet opletten na discutabele strafschop›