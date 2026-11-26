OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster (17) verloor haar kalmte nadat ze volgens haar club racistisch werd bejegend. De zaak liep na de match tegen RAAL La Louvière hoog op en OHL heeft intussen een klacht ingediend. Ze schuwen ondertussen de grote woorden niet.

De wedstrijd tussen RAAL La Louvière en OH Leuven in de Lotto Super League is overschaduwd door een vermeend racistisch incident. OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster, amper 17 jaar oud, kreeg na afloop rood na een duw tegen een tegenstander.

Volgens de Leuvense club ging aan die reactie racistisch taalgebruik vooraf. Ook in de catacomben kwam het nog tot een woordenwisseling, waarna OHL een klacht neerlegde. Een vrouwelijke supporter kwam in de neutrale zone verhaal halen bij De Ceuster en ook daar zouden racistische dingen zijn geroepen.

Moeder van speelster gaat boekje te buiten in neutrale zone

De vrouw in kwestie zou de moeder van de speelster zijn geweest en ook een aantal bedreigingen hebben geuit. Sterke man Frédéric Van Den Steen van OH Leuven reageerde op de zaak bij Teletekst 500: “Op een bepaald moment heeft die speelster het woord aap – monkey – gebruikt.”

“Daarop zijn de stoppen doorgeslagen. De moeder van de tegenspeelster stond in de neutrale zone en heeft de speelster daar aangevallen en bedreigd. Er zijn daar ook nog racistische bejegingen geuit tegen een zeventienjarig meisje. Er zijn ook gekleurde meisjes bij La Louvière nochtans …”

Moet er meer commotie zijn over het racistisch incident?

“We hebben het meteen laten weten aan de scheidsrechter en we hebben klacht neergelegd bij de Belgische voetbalbond. Het is onaanvaardbaar, het is iets dat niet meer kan in deze tijden. Het moet bestraft worden, punt.”





Jelle Tack pikte in de studio meteen in: “We moeten dat blijven benadrukken dat het in de eerste plaats heel jammer is dat zoiets gebeurd en ook dat er wat meer commotie over gemaakt worden. Het is een grote schande dat zoiets gebeurd is en dat moeten we blijven aankaarten.”