Senne Lammens beleefde woensdagavond een bijzonder pijnlijke wedstrijd in de Champions League. De Belgische doelman ging twee keer in de fout tegen Sporting CP en zag Manchester United uiteindelijk op een 2-2-gelijkspel blijven steken. Toch hoeft de voormalige Antwerp-keeper niet te vrezen voor een gebrek aan steun. Zowel trainer Mauricio Pochettino als ploegmaat Joshua Zirkzee neemt het nadrukkelijk voor hem op.

Lammens stopte in de eerste helft nog een strafschop, maar veroorzaakte kort daarna zelf een penalty. In de slotfase liep het opnieuw grondig mis. De Rode Duivel liet een hoge bal uit zijn handen glippen, waarna Luis Suárez met een omhaal de gelijkmaker maakte. Manchester United zag zo een belangrijke overwinning door de vingers glippen.

Pochettino weigert Lammens met de vinger te wijzen

Na afloop kreeg Pochettino vragen over de fouten van zijn doelman. De Argentijn weigerde hem echter als enige verantwoordelijk te stellen. "Voetbal draait ook om fouten maken. Ik wil mijn spelers altijd steunen", verklaarde hij. Volgens de trainer moet Manchester United vooral als ploeg naar oplossingen zoeken.

Pochettino wees daarbij ook naar de verdediging. "Bij zulke fases moet onze defensieve lijn de doelman beter beschermen, want het was erg moeilijk voor hem", legde hij uit. De coach benadrukte dat hij daarmee niet de verdedigers wilde beschuldigen. Volgens hem zijn er verschillende details die zijn ploeg moet verbeteren.

Zirkzee komt met hartverwarmende boodschap

Ook Joshua Zirkzee sprong na afloop in de bres voor Lammens. De Nederlandse aanvaller benadrukte bij The National dat de Belgische doelman er niet alleen voor staat. "Dit team is een familie. Niemand moet hier in zijn eentje lijden. Fouten gebeuren nu eenmaal. Senne is een geweldige doelman", vertelde hij.

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Zirkzee onthulde ook hoe de spelersgroep met Lammens omging in de kleedkamer. "Op zo'n moment geven we hem wat ruimte. Ik weet niet of hij dan wel iets wil horen. Maar Senne is een geweldige jongen en zit mentaal goed in elkaar." De Nederlander is ervan overtuigd dat zijn ploegmaat zich zal herpakken. "We speelden niet gelijk door hem. Ik moet ook naar mezelf kijken, want ik heb niet gescoord", besloot hij.