KV Kortrijk blijft in bijzonder moeilijke papieren zitten. De Kerels verloren afgelopen weekend met 0-1 van Union en blijven daardoor onderaan het klassement hangen. In de podcast Ongefilterd ging het er stevig aan toe tussen Stijn Stijnen en Olivier Deschacht, die het absoluut niet eens waren over de aanpak van Kortrijk.

Vooral Stijnen was bijzonder kritisch voor de technische staf. Volgens hem maakte Kortrijk een grote tactische fout door Union hoog onder druk te proberen zetten. Deschacht was het daar helemaal niet mee eens en verdedigde net die aanpak.

Stijnen en Deschacht lijnrecht tegenover elkaar

"Ik vind het eerder een totale naïviteit van de staf van Kortrijk om hoog druk te gaan zetten tegen Union", opende Stijnen de discussie. Deschacht reageerde meteen. "Je moet juist druk zetten tegen Union." Daarop stelde Stijnen een veelzeggende vraag: "Met die kwaliteiten?"

Deschacht hield voet bij stuk en legde uit waarom hij de aanpak wel begreep. "Je moet Union, met al zijn gestalte, uit de zestien krijgen. Al dat talent en al die voorzetten moet je uit de eigen zestien houden, door druk te zetten op Union." Stijnen liet zich echter niet overtuigen. "Zo kun je er nog twintig spelen en dan moet je volgend seizoen terug naar Francs Borains."

Stijnen voorspelt nieuwe trainerswissel

De voormalige doelman van Club Brugge ziet de toekomst van KV Kortrijk bijzonder somber in. Volgens hem beschikt de ploeg over onvoldoende aanvallende kwaliteit om wedstrijden naar zich toe te trekken. Tegelijk vindt hij dat de technische staf te veel risico's neemt in de zoektocht naar punten.

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Wanneer de vraag wordt gesteld of het stilaan over en uit is voor Kortrijk, komt Stijnen met een harde voorspelling. "Ze zullen weer van trainer gaan veranderen. Ze hebben te weinig kwaliteit vooraan, maar je moet wel met die kwaliteiten vooraan de wedstrijd forceren." De analist vreest dus dat de huidige aanpak de club nog verder in de problemen zal brengen. Of zijn voorspelling uitkomt, moet de komende weken blijken.