STVV heeft een knappe Europese stunt neergezet op bezoek bij Hajduk Split. De Kanaries wonnen met 0-2 op het veld van de leider in de Kroatische competitie en blijven zo indruk maken in de Conference League. Samed Bazdar en Shion Shinkawa zorgden voor de Truiense doelpunten.

De Limburgers begonnen zonder complexen aan de wedstrijd en probeerden ook in Split hun eigen voetbal te spelen. Na twaalf minuten leek de openingstreffer al een feit, toen Joedrick Musliu een doorgekopte bal van Shinkawa binnentrapte. De VAR keurde het doelpunt na een lange controle van ongeveer vijf minuten echter af wegens buitenspel.

Bazdar slaat toe, Kokubo houdt STVV recht

Hajduk probeerde daarna meer druk te zetten, maar STVV bleef goed georganiseerd. De thuisploeg kreeg wel enkele mogelijkheden. Vooral Carlos Martin kwam dicht bij een doelpunt, maar Leo Kokubo pakte uit met een uitstekende reflex. De Japanse doelman moest kort daarna opnieuw ingrijpen en hield zijn ploeg zo overeind.

Net voor de rust sloeg STVV zelf toe. Samed Bazdar bleef goed op de been en werkte de bal knap voorbij de doelman. Voor de Bosnische spits was het zijn eerste doelpunt in een Europese competitie. Even later had Ilias Sebaoui zelfs de 0-2 aan de voet, maar hij kraakte zijn schot.

Shinkawa schildert de 0-2 binnen

Na de pauze kreeg Hajduk een extra kwaliteitsinjectie met de invalbeurt van Leander Dendoncker. De thuisploeg hoopte zo het tij te keren, maar het was STVV dat opnieuw toesloeg. Shion Shinkawa veroverde de bal en haalde vanop ongeveer 25 meter verschroeiend uit. Zijn knal verdween heerlijk in de rechterkruising.

De Kanaries hadden de wedstrijd daarna goed onder controle en kwamen nauwelijks nog in de problemen. Hajduk probeerde wel te reageren, maar vond moeilijk openingen. Kokubo moest nog eens tussenkomen op een afstandsschot, terwijl STVV aan de overkant kansen kreeg om de score verder uit te diepen.





Vooral Sebaoui liet een enorme mogelijkheid liggen om er 0-3 van te maken. Hij kwam alleen voor de doelman, maar besloot recht op hem. Ook Bazdar kon in de herneming niet scoren. Invaller Ryan Merlen probeerde het in de slotfase nog vanop grote afstand, maar zijn poging ging net naast. Dat maakte uiteindelijk weinig uit: STVV hield stand en boekte een bijzonder fraaie Europese overwinning.