"Terugkeer Lukaku naar Anderlecht zou geen goede zet zijn"

Romelu Lukaku is officieel gestopt als Rode Duivel. En ook bij zijn ploeg in Turkije speelt hij tot dusver minder dan hij misschien zou willen. Komt er deze winter een vervroegde terugkeer naar ons land en zijn geliefde Anderlecht? Of is dat gewoon onmogelijk?