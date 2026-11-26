GTA 6 verscheen op 19 november, exact een week geleden, en ook heel wat voetballers hebben de game inmiddels uitgeprobeerd. Thibaut Courtois is een van hen, al staat zijn verhaalmodus nog maar in de kinderschoenen.

Dat Thibaut Courtois een zwak heeft voor videogames, is al langer bekend. De Belgische doelman richtte in november 2024 zelfs zijn eigen esportsorganisatie TC Esports op, met een focus op simracing. Via NXTPLAY stapte hij in september 2026 ook in Fusion Esports Group, de eigenaar van het bekende Deense esportsteam Astralis.

Courtois duikt meteen in GTA 6

Tijdens de coronaperiode nam Courtois al deel aan verschillende virtuele Grands Prix. Hij speelde toen onder meer FIFA, Fortnite en Call of Duty. De komst van GTA 6 liet hij dan ook niet zomaar passeren.

Toch gaat het verhaal voor de doelman van Real Madrid voorlopig niet bijzonder snel vooruit. "Ik zit nog altijd in hoofdstuk 1. Ik heb pas 4 of 5 procent van de game voltooid", vertelde hij volgens Ziggo Sport.

"Ik speel golf in Key Lento. Ik heb drie kinderen en als vader moet je wachten tot 22 uur om te kunnen spelen", klonk het met een knipoog.

Slaap krijgt voorrang



De beschikbare speeltijd blijft bovendien beperkt, want Courtois waakt strikt over zijn nachtrust. "Ik moet daarnaast om 23.30 uur gaan slapen, omdat ik hen 's morgens naar school moet brengen. Op mijn 34e is slapen veel belangrijker geworden dan toen ik 23 was."