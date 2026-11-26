Ondanks de nederlaag tegen Liverpool behoudt Club Brugge een bijzonder grote kans om zich te plaatsen voor de barrages van de Champions League. Voor een plek in de top 8 zullen de Bruggelingen wel nog drie straffe prestaties op rij moeten neerzetten.

Voor Club Brugge woensdagavond tegen Liverpool de zware rekening gepresenteerd kreeg, gaven de verschillende prognosemodellen Blauw-Zwart 42 procent kans om zich bij de eerste acht van de League Phase in de Champions League te scharen. Daarmee zou het de barrages kunnen overslaan. Na de nederlaag is die kans gezakt naar 17 procent.

Toch is er allerminst reden tot paniek in Brugge. Met negen punten uit vijf wedstrijden heeft de ploeg nog altijd 94 procent kans om in de top 24 te eindigen, volgens Football Meets Data.

Een punt volstaat bijna voor Europese overwintering

Volgens diezelfde berekeningen heeft de club uit West-Vlaanderen nog slechts één punt nodig om minstens 88 procent kans te behouden op Europese overwintering. Een gelijkspel in een van de drie resterende wedstrijden zou de kwalificatie voor de tussenronde dus nagenoeg veiligstellen.

Top 8 blijft mogelijk, maar opdracht is bijzonder zwaar

Ivan Leko en zijn spelers hebben wel een veel grotere stunt nodig als ze nog rechtstreeks naar de achtste finales willen. Daarvoor is een plaats bij de eerste acht vereist.

Club Brugge zal daarvoor minstens zeven punten moeten pakken in de uitwedstrijden tegen Napoli en Stuttgart, en in de thuismatch tegen Bodø/Glimt. Een onhaalbare opdracht is het niet, maar de Bruggelingen zullen in die drie duels wel telkens een prestatie van hoog niveau moeten leveren.



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