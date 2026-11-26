Union Saint-Gilloise heeft tegen Lech Poznan geen tweede zege op rij kunnen boeken, maar sleepte na een achterstand van twee doelpunten wel een punt uit de brand. De Brusselaars kwamen al na achttien minuten met 0-2 in het krijt, maar vochten zich terug tot 2-2.

Drie weken na de zachte temperaturen in Vigo wachtte Union Saint-Gilloise in Den Dreef opnieuw een ijskoude avond. Tegen het Lech Poznan, de leider uit Polen die enkele belangrijke pionnen miste, koos David Hubert voor Massiré Sylla in zijn basiself. Louis Patris bleef in het centrale trio staan, terwijl Denzel De Roeve de flank voor zijn rekening nam. Vooraan vormden Kevin Rodriguez en Raul Florucz het aanvalsduo. Relebohile Mofokeng begon op de bank.

De openingsfase was stevig en intens, met veel duels maar aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen. Dat veranderde meteen toen Lech Poznan voor het eerst gevaarlijk werd. Union werd koud gepakt en moest al snel achtervolgen.

Lech Poznan straft fouten van Union af

Een slechte pass van Massiré Sylla bracht de Brusselse defensie uit evenwicht. Union probeerde Yannick Agnero nog naar de buitenkant te dwingen, maar de bezoekende spits werkte toch af vanuit een scherpe hoek: 0-1 na vijftien minuten.

De Polen bleven vooruit voetballen en profiteerden drie minuten later opnieuw van balverlies van Sylla. Hervé Koffi leek de slechte terugspeelbal nog op tijd weg te kunnen werken, maar trapte tegen Luis Palma aan. Die kreeg vervolgens vrij spel om de bal in het lege doel te schuiven: 0-2 na achttien minuten.

Florucz mist penalty, Union blijft aandringen

Union zocht een antwoord via stilstaande fases. Ross Sykes kopte naast, waarna de thuisploeg een uitstekende kans kreeg om terug in de wedstrijd te komen. Raul Florucz werd gehaakt aan de hoek van het strafschopgebied en nam zelf de penalty voor zijn rekening. Zijn inzet was echter te zwak en belandde in de handen van de doelman.





De Brusselaars bleven drukken. Kevin Rodriguez zette zijn lichaam sterk in, maar vond technisch niet altijd de juiste oplossing om zijn ploegmaats in stelling te brengen. Bij de rust bleef het 0-2, al moest Koffi aan de overkant nog ingrijpen op een poging vanuit een scherpe hoek.

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Na de pauze kwam Union met heel andere energie uit de kleedkamer. Al na zeventien seconden hing de bal in doel via Kevin Rodriguez, maar de treffer werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Louis Patris. Even later dwong Rodriguez de Poolse doelman wel tot een redding met een kopbal na een corner.

De Brusselse druk leverde uiteindelijk ook een geldige aansluitingstreffer op. Patris veroverde hoog de bal en stuurde Florucz weg. De aanvaller maakte het vervolgens fraai af met zijn linker: 1-2 na 55 minuten.

Patris en Rodriguez leiden de comeback

Lech Poznan werd daarna helemaal teruggedrongen op eigen helft. Union bleef aanvallen en opnieuw speelde Patris een hoofdrol. De rechterflankverdediger zette voor, waarna Kevin Rodriguez aan de eerste paal knap devieerde. Zijn poging vloog via de onderkant van de lat binnen: 2-2 in de 66e minuut.

In een kolkend Den Dreef ging Union vervolgens vol voor de overwinning. De thuisploeg speelde met veel enthousiasme, maar zocht soms iets te gehaast naar de 3-2. Daardoor werd het slot van de wedstrijd rommeliger dan nodig.

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Guilherme kwam nog dicht bij de winnende treffer, maar zijn geplaatste krul strandde op de paal. Even later bediende Louis Patris hem opnieuw met een uitstekende voorzet. Guilherme deed aan de tweede paal alles goed, maar de doelman van Lech Poznan pakte uit met een wereldredding. Dylan Aquino joeg de rebound vervolgens hoog over.

Ook invallers Rob Schoofs en Ilan Hurtevent zorgden nog voor dreiging in het strafschopgebied, zonder dat daar een derde Brusselse goal uit voortkwam. Union Saint-Gilloise kon de 0-2-achterstand dus niet helemaal ombuigen in een overwinning, maar toonde opnieuw veerkracht en houdt minstens zijn plaats in de top acht stevig in handen.