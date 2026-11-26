UPDATE: OH Leuven heeft grote naam zo goed als beet als nieuwe coach
OH Leuven heeft nog altijd geen opvolger gevonden voor Timmy Simons. De trainer trok onlangs naar KRC Genk, waardoor de Leuvenaars op zoek moeten naar een nieuwe hoofdcoach. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een oplossing en daarbij is nu een bekende naam opgedoken.
OH Leuven staat op het punt om Dirk Kuyt aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, weet Het Nieuwsblad. De onderhandelingen met de 46-jarige Nederlander zitten in de laatste rechte lijn. Het is de bedoeling dat hij maandag al voor de groep staat als opvolger van Timmy Simons.
Kuyt is geen onbekende voor CEO Frédéric Van Den Steen en sportief directeur Gyorgy Csepregi. Beiden werkten eerder met hem samen bij Beerschot, waar hij de club naar eerste klasse loodste. Ook zijn kennis van het Belgische voetbal en het feit dat hij Nederlandstalig is, spelen in zijn voordeel.
Na zijn vertrek bij Beerschot werkte Kuyt bij FC Dordrecht en als assistent bij Fenerbahçe. Daar nam hij begin deze maand zelfs tijdelijk over en boekte hij een opvallende overwinning tegen zijn ex-club Liverpool. Door de trainerswissel in Istanbul kwam er een einde aan zijn avontuur, al moeten nog enkele contractuele zaken worden geregeld.
OH Leuven heeft nog altijd geen opvolger gevonden voor Timmy Simons. De trainer trok onlangs naar KRC Genk, waardoor de Leuvenaars op zoek moeten naar een nieuwe hoofdcoach. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een oplossing en daarbij is nu een bekende naam opgedoken.
OHL wil bij voorkeur een jonge, Nederlandstalige trainer aanstellen. Nicky Hayen werd eerder al genoemd als mogelijke kandidaat, maar hij is niet de enige die in aanmerking komt. Ook een voormalige trainer van Beerschot zou op de radar staan.
Dirk Kuyt komt in beeld bij OH Leuven
Volgens Het Laatste Nieuws is Dirk Kuyt een van de namen die circuleren in Leuven. De voormalige Nederlandse international is geen onbekende in het Belgische voetbal. Hij stond eerder aan het roer bij Beerschot en kent de Belgische competitie dus al.
Zijn meest recente avontuur bracht hem naar Fenerbahçe. Een terugkeer naar België behoort nu mogelijk tot de opties. In totaal zouden er drie kandidaten in de running zijn voor de trainerspost bij OH Leuven. Of Kuyt momenteel de voorkeur geniet, is niet duidelijk.
Nieuwe trainer nog niet op de bank tegen Kortrijk
De Leuvenaars willen uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen. Na het vertrek van Simons heeft de club nood aan een nieuwe trainer die zijn eigen accenten kan leggen en de sportieve koers verder kan uitstippelen.
Toch zal de opvolger van Simons komend weekend nog niet op de bank zitten. OH Leuven neemt het dan op tegen KV Kortrijk, maar de nieuwe hoofdcoach zal die wedstrijd sowieso missen. De zoektocht loopt dus nog even verder.
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