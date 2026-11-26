UPDATE: OH Leuven heeft grote naam zo goed als beet als nieuwe coach

OH Leuven heeft nog altijd geen opvolger gevonden voor Timmy Simons. De trainer trok onlangs naar KRC Genk, waardoor de Leuvenaars op zoek moeten naar een nieuwe hoofdcoach. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een oplossing en daarbij is nu een bekende naam opgedoken.