Union SG en Club Brugge hebben een kloofje geslagen met KAA Gent en Sporting Charleroi. Zeker de nederlaag van KAA Gent op bezoek bij Beveren kwam hard aan. Rik De Mil sprak over de eerste echte ontgoocheling van het seizoen.

KAA Gent was prima aan het seizoen begonnen, zowel in eigen land als in de Conference League. De laatste maand was het gemiddeld genomen iets minder, mede ook door een aantal cruciale blessures voor Vergara, Balikwisha, Ngom en Burgess onder meer.

Dan maar aanknopen met de winst na de interlandbreak, door op de Freethiel Beveren te verslaan? Dat zou niet lukken, want er werd met 1-0 verloren in het Waasland. Een enorme teleurstelling was het voor Rik De Mil zelf, die geen excuses wilde zoeken.

Een gebrek aan persoonlijkheid bij KAA Gent?

“Ze lieten zich uitschakelen in de Beker van België door Rochefort, maar ik snap de frustratie van Rik De Mil wel. Ze verloren ook in Lommel, maar toen hadden ze nog de nodige kansen. Dat was nu toch veel minder”, opende Peter Vandenbempt zijn analyse.

“Bovendien speelden ze een halfuur met een man meer tegen Beveren. De thuisploeg deed het wel heel goed, met veel lef, inzet en strijd. Ze hebben de overwinning niet echt gestolen als je het mij vraagt. Misschien heeft Gent te veel geblesseerden ondertussen.”

KAA Gent moet opletten dat het niet diep gaat vallen

En hij ging verder in Vandenbempt: “Maar het ging achteraf toch opnieuw te veel over persoonlijkheid en het gebrek daaraan. Het gaat toch ook over duels winnen, niet staan slapen en de bal aan een ploegmaat geven. Dat is toch niet enkel door het gemis aan Burgess?”



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“Natuurlijk is hij belangrijk, maar als iedereen daarin meegaat en iedereen daarin de bevestiging gaat zoeken, dan kan je geen wedstrijden meer winnen. Dan zou je nog heel lelijk en diep kunnen vallen", besloot hij.