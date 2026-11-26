Kevin De Bruyne wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar PSV. De Rode Duivel zou openstaan voor een overstap naar Eindhoven, maar voorlopig blijft het afwachten wat er daadwerkelijk zal gebeuren. Na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Liverpool kreeg Virgil van Dijk enkele vragen over zijn Belgische vriend.

De aanvoerder van Liverpool kent De Bruyne bijzonder goed en heeft regelmatig contact met hem. Toch lijkt hij voorlopig weinig te weten over de mogelijke transfer. Wanneer hem wordt gevraagd of hij De Bruyne al een bericht heeft gestuurd, reageert hij met de nodige verbazing.

Van Dijk stelt vragen bij transfergeruchten

"Of ik Kevin al geappt heb over een mogelijke transfer? Ik spreek hem vaker dan af en toe een appje sturen. Het zijn geruchten, toch? Volgens mij heeft hij nog niets gezegd", vertelt Van Dijk bij Sporza. De Nederlander wil duidelijk niet vooruitlopen op een mogelijke overstap.

Wanneer de journalist hem vertelt dat er al een officieel bod zou zijn uitgebracht, reageert Van Dijk verrast. "Is er al een bod gedaan? Oh …" Ook de bewering dat De Bruyne zelf interesse zou hebben in PSV, neemt hij niet zomaar aan. "Heeft hij dat gezegd? Of maken jullie dat er van?"

Van Dijk gaat vervolgens nog een stap verder en plaatst vraagtekens bij de informatie die naar buiten komt. "Nou, als mensen dicht bij hem met de media gaan praten, dan heb je een probleem denk ik", klinkt het. Daarmee maakt hij duidelijk dat hij niet zomaar gelooft wat er over de toekomst van De Bruyne wordt geschreven.



De Liverpool-verdediger benadrukt uiteindelijk dat alleen De Bruyne zelf duidelijkheid kan scheppen. "Ik weet helemaal niets. Hoe Kevins toekomst eruit gaat zien, zal alleen hij kunnen vertellen. We gaan het zien." Voorlopig blijft een overstap naar PSV dus onderwerp van speculatie, ook voor iemand die de Rode Duivel persoonlijk goed kent.