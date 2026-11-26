Romelu Lukaku blijft voorlopig zwijgen over zijn aangekondigde afscheid bij de Rode Duivels. Twee Vlaamse journalisten waagden na de wedstrijd van Fenerbahçe een poging, maar kregen geen duidelijkheid van de topschutter.

Romelu Lukaku keerde dinsdagavond terug naar Stamford Bridge, al stond hij ditmaal niet tegenover Chelsea. Met Fenerbahçe nam hij het op tegen Shakhtar Donetsk, de Oekraïense club die door de Russische invasie nog altijd uitwijkt voor Europese wedstrijden.

Fenerbahçe trok met 0-1 aan het langste eind. Na afloop richtte de aandacht zich echter ook op Lukaku, enkele dagen nadat hij onverwacht zijn internationale afscheid had aangekondigd. Twee Belgische journalisten stonden hem op te wachten in de mixed zone.

Een lach, maar geen antwoord

Lukaku verliet het stadion als een van de laatsten. De spits moest langer blijven na een antidopingcontrole. Toen hij uiteindelijk door de mixed zone passeerde, vroegen de twee journalisten hem tegelijk of zijn beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels definitief was.

Een inhoudelijk antwoord kwam er niet. De recordschutter van de Belgische nationale ploeg reageerde met een lach, schudde nog een tegenstander de hand en stapte vervolgens in een taxi zonder verdere uitleg.

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Romelu Lukaku lijkt dus nog niet klaar om de beweegredenen achter zijn internationale afscheid toe te lichten. Wanneer hij wel uitgebreider vertelt wat er speelt, zal dat ongetwijfeld veel reacties losmaken in België. Voorlopig blijft het echter wachten.