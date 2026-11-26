Vincent Kompany is bij Bayern München plots midden in een mediastorm beland. Terwijl de sportieve resultaten beginnen tegen te vallen, stapelen ook de problemen naast het veld zich op. De affaire rond Jamal Musiala verdeelt de clubleiding en de spelersgroep, terwijl ook Manuel Neuer ongewild de Duitse showbizzpers domineert. Het doet de bijnaam 'FC Hollywood' opnieuw alle eer aan.

De grootste rel draait rond Musiala. De Duitse international sukkelde de voorbije maanden met zware blessures en neurologische problemen, maar vooral de uitspraken van de Bayern-top zorgden voor opschudding. Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen en Karl-Heinz Rummenigge trokken openlijk zijn toekomst en zijn riante contractvoorwaarden in twijfel. Musiala ligt nog tot 2030 vast en verdient naar verluidt ongeveer 25 à 27 miljoen euro per jaar.

Neuer domineert de Duitse pers

Alsof de Musiala-rel nog niet volstaat, is ook Manuel Neuer verwikkeld in een bijzonder pijnlijk privéverhaal. De 40-jarige doelman zou zijn huwelijk met Anika hebben beëindigd, amper enkele dagen nadat zij eind augustus bevallen was van hun tweede kindje. Volgens Bild zou Neuer inmiddels een nieuwe vrouw aan zijn zijde hebben: een 23-jarige die volgens bronnen bij Bayern als zijn kinesiste werkt.

Opmerkelijk is dat de twee al eerder samen op vakantie zouden zijn geweest. Eind september en begin oktober verbleef Neuer met de vrouw op Sicilië, terwijl zijn echtgenote thuis nog aan het herstellen was van de bevalling. Bild publiceerde zelfs een foto waarop de doelman samen met haar te zien is in een fitnesscentrum op het Italiaanse eiland.

Ook tijdens zijn recente revalidatieverblijf in Brazilië werd hij met dezelfde vrouw gespot. Beelden toonden hen onder meer samen op een scooter en in een restaurant. Volgens Duitse media zou hun band bovendien al langer meer dan professioneel zijn, al is een buitenechtelijke relatie niet officieel bevestigd.

De affaire kreeg nog een extra dimensie toen Anika op sociale media een boodschap over ontrouw en het kapotmaken van een gezin deelde. Verschillende partners van Bayern-spelers zouden bovendien hun steun hebben betuigd aan berichten waarin Neuer werd bekritiseerd. De doelman heeft zelf nog niet publiek gereageerd op de aantijgingen. Voor Kompany betekent het dat hij naast de sportieve problemen ook moet toezien hoe een van zijn belangrijkste spelers de club opnieuw in een mediastorm meesleurt.



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Vrouw van Neuer haalt genadeloos uit op sociale media

De uithaal van Anika: “Een zwangere vrouw bedriegen is van een compleet ander niveau van kwaadaardigheid. Stel je voor dat je kijkt naar de vrouw die jouw kind draagt — hoe haar lichaam verandert, hoe ze worstelt, uitgeput raakt en alles doorstaat wat bij een zwangerschap komt kijken — en dat je dan tóch het lef hebt om haar achter haar rug om te bedriegen.”

“Zij draagt JOUW kind, terwijl jij het buiten de deur met een ander aanlegt. De vrouw die zich geliefd, beschermd en gesteund zou moeten voelen, moet in plaats daarvan omgaan met de pijn die jij hebt veroorzaakt. Dat is geen ‘fout’, dat is een bewuste keuze. Een egoïstische, harteloze en respectloze keuze.”

“Als je de vrouw kunt bedriegen die je eigen kind draagt, zeker op het moment dat ze je het hardst nodig heeft, ontbreekt het je niet alleen aan loyaliteit, maar ook aan elementair fatsoen en respect. WALGELIJK."