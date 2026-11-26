Do or die. Dat is het deze namiddag in Qatar voor de Rode Duivels U17 tegen Nieuw-Zeeland. De excuses zijn stilaan op, er mag niets meer verkeerd lopen. Een punt is het minimum richting de volgende ronde, zo lijkt het stilaan. Alle hens aan dek dus ook voor coach Sven Vermant.

De Belgische U17 is bezig aan het WK in Qatar en doet dat met een bijzonder waardevolle selectie. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de ploeg van bondscoach Sven Vermant een marktwaarde van liefst 12,8 miljoen euro.

Daarmee staat België op de derde plaats van alle 48 deelnemende landen. Enkel Spanje (19,5 miljoen euro) en Italië (13 miljoen euro) staan nog voor de Belgen. En met de spelers van RSC Anderlecht erbij stonden de Belgen zelfs op kop.

Sven Vermant was zéér duidelijk in de bewoordingen

Maar marktwaarde zegt niet alles. Een en ander resulteerde vooralsnog wel nog niet in goede resultaten. Tegen Vietnam wisten ze een achterstand goed te maken richting een 3-2 overwinning, maar tegen Mali werd met 1-2 verloren.

En dus moeten ze minstens een punt pakken tegen Nieuw-Zeeland om zeker tweede te zijn in de groep en op die manier door te gaan naar de volgende ronde. Bij een nederlaag kunnen ze nog vierde eindigen in de groep, maar evengoed derde zijn.

Ambities van Sven Vermant blijven intact: WK winnen

Dat zou ook nog voldoende kunnen zijn voor de volgende ronde, maar dan wordt het wel héél hard rekenen. Dus toch maar beter op veilig spelen en gewoon winnen van de Kiwi's. Sven Vermant was zeer duidelijk: "We zijn hier nog altijd om het WK te winnen."





Met een overwinning zouden ze ook iets hoger op de totaalranking terechtkomen en zo mogelijk een betere tegenstander vermijden in de zestiende finales. Het zou dus wel eens een spannende dag in Qatar kunnen gaan worden.