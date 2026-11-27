Op de twaalfde speeldag in de Challenger Pro League hebben Francs Borains en Eupen elkaar in evenwicht gehouden. De RSCA Futures waren dan weer veel te sterk voor de beloften van Racing Genk.

Francs Borains en Eupen delen de punten na doelpuntenrijke eerste helft

De nummers vier en drie van het klassement namen het tegen elkaar op in het Stade Robert Urbain. Francs Borains zette Eupen al vroeg onder druk en kwam na amper vier minuten op voorsprong. Raymond Asante pakte uit met een fraaie omhaal na een hoekschop, goed voor een van de mooiste treffers van de speeldag.

De ploeg van Felice Mazzù liet zich echter niet van de wijs brengen. Kikas bracht de Panda's rond het kwartier opnieuw langszij. Ook na de tweede voorsprong van de thuisploeg kwam Eupen terug. Dieumerci Ndongala, die onder Mazzù nog bij Charleroi speelde, maakte er 2-1 van, maar Chris-Kévin Nadje benutte in de toegevoegde tijd van de eerste helft een strafschop: 2-2.

Na de pauze nam Eupen vaker het initiatief, al leverde dat veel minder uitgesproken kansen op dan voor rust. Er vielen geen doelpunten meer, waardoor beide teams met een punt achterblijven. Eupen behoudt zo één punt voorsprong op Francs Borains.

Rode kaart breekt Genkse beloften op

De RSCA Futures hebben intussen zwaar uitgehaald op het veld van Jong Genk. Anderlecht won met overtuigende 0-5-cijfers, al bleef de wedstrijd in het eerste halfuur nog mooi in evenwicht.

De uitsluiting van Brad Manguelle veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Met een man meer kreeg Anderlecht almaar meer grip op de partij en Noa Ojea zette de bezoekers vlak voor de rust op voorsprong.





FT | Les RSCA Futures cartonnent face à un Jong Genk réduit à dix. 📈🟣 #GNKAND https://t.co/Gufn8XzcTa — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 27, 2026

Na de pauze kwam het technische overwicht van de jonge Brusselaars nadrukkelijk naar voren. Enzo Sternal, Alexis Flips, Joshua Nga Kana en opnieuw Noah Ojea dreven de score verder op. De RSCA Futures sturen Jong Genk zo met een forfaitscore naar huis en nemen wat meer afstand van de degradatiezone.