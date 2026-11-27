Ricardo Sá Pinto blijft ook jaren na zijn passage bij Standard dezelfde vurige persoonlijkheid. Na de nederlaag van Pafos tegen Midtjylland zat de Portugese trainer bijzonder hoog in zijn emoties.

Na zijn vertrek uit Iran vond Ricardo Sá Pinto in april een nieuwe uitdaging bij Pafos. Het is zijn tweede avontuur op Cyprus, nadat hij eerder al kampioen werd met Apoel Nicosia, waar hij samenwerkte met Dieumerci Ndongala.

Met Pafos pakte de ex-trainer van Standard al de beker en vervolgens ook de Cypriotische Supercup. Op het Europese toneel loopt het echter een pak minder vlot. De Cyprioten sprokkelden slechts één punt uit vier duels in de Conference League en staan voorlopig voorlaatste.

Midtjylland te sterk voor Pafos

Woensdagavond verloor Pafos met 0-2 van Midtjylland in het Stélios-Kyriakídis-stadion. Die nederlaag zorgde voor frustratie bij Sá Pinto, die tijdens zijn persconferentie weinig zin had om zijn tactische keuzes uitgebreid toe te lichten.

Een journalist vroeg waarom de Portugese coach voor een verdediging met vijf had gekozen. Sá Pinto reageerde bijzonder scherp en ging niet meteen in op de vraag.

"Wie heeft jou hierheen gestuurd?"

In plaats daarvan viseerde Sá Pinto de aanwezige journalist. "Het is de eerste keer dat ik u zie sinds mijn komst vijf maanden geleden. Waar komt u vandaan? Ik begrijp het niet... Als we winnen, zie ik u nooit. Dit is de eerste keer. U hebt mij nooit eerder een vraag gesteld."





Daar liet de voormalige Standard-coach het niet bij. "Wie heeft jou hierheen gestuurd? Ben je op vakantie? Ik onthoud de gezichten van journalisten, maar ik heb jou nog nooit gezien", beet hij de verslaggever toe. Met de huidige Europese balans lijkt een confrontatie met een Belgische club in de knock-outfase alvast bijzonder ver weg.