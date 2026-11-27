Anderlecht heeft donderdagavond drie belangrijke punten gepakt in de Europa League, maar na het laatste fluitsignaal was er van een rustige afsluiter geen sprake. De 1-3-overwinning tegen OFI Kreta kreeg een bijzonder grimmig staartje. Spelers van beide ploegen gingen met elkaar in de clinch en uiteindelijk raakten zelfs de clubbestuurders betrokken bij de commotie.

Paars-wit had de wedstrijd in de Griekse hoofdstad Heraklion naar zich toe getrokken dankzij doelpunten van Tawfik Bentayeb, Thelo Aasgaard en Adriano Bertaccini. Die laatste maakte in de blessuretijd de beslissende 1-3. Toch zorgde het laatste doelpunt niet alleen voor feest bij Anderlecht, want kort daarna liep de situatie volledig uit de hand.

Llansana zorgt voor verhitte discussie

Enric Llansana speelde een belangrijke rol bij het derde doelpunt van Anderlecht. Zijn poging werd nog gestopt door de Griekse doelman, waarna Bertaccini de rebound binnentikte. Na afloop raakte de middenvelder echter verwikkeld in een stevige woordenwisseling met een tegenstander van OFI Kreta.

Daar bleef het niet bij. Volgens Sporza verzamelden zowat alle spelers zich in de middencirkel, waar de discussies al snel gepaard gingen met trek- en duwwerk. Trainer Vitor Bruno probeerde de rust te herstellen en wilde zijn spelers richting het uitvak begeleiden om samen met de meegereisde supporters de overwinning te vieren.

Griekse clubeigenaar mengt zich in de discussie

Ook langs de zijlijn liepen de emoties hoog op. Michael Bousis, de eigenaar van OFI Kreta, liet zijn ongenoegen duidelijk blijken. Hij richtte zijn frustraties zowel op de scheidsrechter als op mensen van Anderlecht. Ook Marc Coucke verscheen op het toneel om Bousis te kalmeren, waardoor de commotie zich niet langer beperkte tot de spelers op het veld.

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Zelfs na het verlaten van het speelveld was de rust nog niet volledig teruggekeerd. De discussies gingen verder in de catacomben, waar de politie klaarstond om indien nodig tussenbeide te komen. Uiteindelijk werden de betrokken partijen uit elkaar gehaald. Zo eindigde een bijzonder succesvolle Europese avond voor Anderlecht toch met een wrange nasmaak, al neemt paars-wit dankzij de zege wel negen op negen mee uit zijn laatste drie Europa League-wedstrijden.