Afwezigheid Marc Coucke op Antwerp heeft niets met Vandenhaute te maken

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Marc Coucke zal zondag niet aanwezig zijn op de Bosuil voor de topper tussen Antwerp en Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws past de eigenaar van paars-wit voor de verplaatsing naar Antwerpen. Daardoor komt er geen ontmoeting met Wouter Vandenhaute, die jarenlang voorzitter was bij Anderlecht.