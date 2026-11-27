Afwezigheid Marc Coucke op Antwerp heeft niets met Vandenhaute te maken
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Marc Coucke zal zondag niet aanwezig zijn op de Bosuil voor de topper tussen Antwerp en Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws past de eigenaar van paars-wit voor de verplaatsing naar Antwerpen. Daardoor komt er geen ontmoeting met Wouter Vandenhaute, die jarenlang voorzitter was bij Anderlecht.
De afwezigheid van Marc Coucke op de Bosuil zondag hoeft niet gezocht te worden in zijn moeilijke relatie met Wouter Vandenhaute. Hoewel de twee niet bepaald de beste verstandhouding hebben, klinkt het bij bronnen binnen Anderlecht dat dit niet de reden is waarom de clubeigenaar de verplaatsing naar Antwerp overslaat.
Het is overigens niet de eerste keer dat Coucke een wedstrijd van paars-wit laat passeren. De zakenman wil er wel altijd zijn, maar zijn zakelijke agenda laat dat niet altijd toe. Ook de voorbije jaren moest hij daardoor al eens verstek geven voor een wedstrijd.
Marc Coucke zal zondag niet aanwezig zijn op de Bosuil voor de topper tussen Antwerp en Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws past de eigenaar van paars-wit voor de verplaatsing naar Antwerpen. Daardoor komt er geen ontmoeting met Wouter Vandenhaute, die jarenlang voorzitter was bij Anderlecht.
De wedstrijd krijgt sowieso een bijzonder randje. Voor Vandenhaute wordt het immers de eerste confrontatie met zijn voormalige club sinds zijn vertrek. Dinsdag was hij al voor het eerst in weken opnieuw op de Bosuil te zien.
Vandenhaute ontvangt oude bekenden
Van extra spanning of rancune is volgens bronnen binnen Antwerp geen sprake. Vandenhaute wil zoals altijd winnen, maar kijkt niet met bijzondere gevoelens naar de confrontatie met Anderlecht.
Traditioneel wordt het bestuur van de bezoekende ploeg voor de wedstrijd ontvangen in de presidentiële loge voor een etentje. Vandenhaute zal daar zondag zelf bij zijn, samen met onder meer CEO Sven Jaecques, voorzitter Jacques Vandermeiren en aandeelhouder Toby Alderweireld.
Coucke ontbreekt bij Anderlecht
Anderlecht mag op zijn beurt acht vertegenwoordigers afvaardigen. CEO Kenneth Bornauw en voorzitter Michael Verschueren worden onder meer verwacht. Zij kennen Vandenhaute nog uit diens periode bij paars-wit.
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Vandenhaute heeft bij Antwerp overigens ook een traditie overgenomen van voormalig eigenaar Paul Gheysens: hij zorgt tijdens de bestuurlijke etentjes voor de wijn. Marc Coucke zal daar dus niet bij zijn. Volgens HLN verkiest de Anderlecht-eigenaar om zondag niet mee af te reizen naar de Bosuil.
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