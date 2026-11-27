Anderlecht boekte een zege, Union Saint-Gilloise speelde gelijk: beide Brusselse clubs zetten zo een stap richting de top 24 van de Europa League. Als de huidige rangschikking na de laatste drie speeldagen overeind blijft en paars-wit de tussenronde overleeft, kan er in de achtste finales zelfs een Brusselse derby volgen.

Een Brusselse derby in de achtste finales van de Europa League? Het is voorlopig geen waarschijnlijk scenario, maar de huidige tussenstand in de league phase laat een confrontatie tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise wel degelijk toe.

Anderlecht richting barrage

Eindigt Anderlecht als negende of tiende, dan moet het eerst langs de tussenronde. Daarin neemt paars-wit het op tegen de nummer 23 of 24 van het klassement, de twee laagst geklasseerde ploegen die zich nog plaatsen.

Op basis van de huidige stand zou Anderlecht kunnen uitkomen tegen Torreense, de Portugese tweedeklasser die de beker in eigen land won, of tegen Olympique Marseille. De Franse club verzamelde na vijf wedstrijden slechts zes punten.

Union als mogelijke tegenstander in de achtste finales

Overleeft de ploeg van Vítor Bruno in dat geval die tussenronde, dan wacht in de achtste finales de nummer zeven of acht van de league phase. Die twee clubs mogen de barrage overslaan en zijn rechtstreeks geplaatst voor die ronde.

Die posities zijn momenteel in handen van Beşiktaş en... Union Saint-Gilloise. Er staan nog drie speeldagen op het programma, waardoor de rangschikking nog grondig kan wijzigen. Toch behoort een Brusselse Europese derby tussen Anderlecht en Union dus tot de mogelijkheden.



