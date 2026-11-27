Anderlecht dreigt tijdens de wintermercato een van zijn jeugdproducten kwijt te spelen. Tristan Degreef komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe, maar heeft in het buitenland wel verschillende clubs weten te overtuigen. De 21-jarige aanvallende middenvelder staat namelijk op de radar van drie Duitse ploegen.

Volgens Sky Sport Deutschland tonen Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln en VfL Wolfsburg belangstelling voor Degreef. Een vertrek in januari zou zelfs tot de mogelijkheden behoren.

Degreef kan naar Duitsland vertrekken

De drie geïnteresseerde clubs bevinden zich niet allemaal op hetzelfde niveau. Borussia Mönchengladbach en Köln komen uit in de Bundesliga, terwijl Wolfsburg momenteel in de Duitse tweede klasse speelt.

Degreef heeft voorlopig een bijzonder moeilijk seizoen achter de rug. De middenvelder verscheen slechts vijf keer op het veld in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen kwam hij nog 34 keer in actie in de Belgische competitie, maar onder Vítor Bruno is zijn rol aanzienlijk kleiner geworden. Een transfer zou hem mogelijk de kans bieden om opnieuw regelmatig te spelen.

Anderlecht staat voor belangrijke beslissing

Toch hoeft Anderlecht zijn jeugdproduct niet zomaar te laten vertrekken. Degreef ligt nog tot de zomer van 2028 onder contract. Paars-wit beschikt daardoor over een stevige onderhandelingspositie als een van de Duitse clubs daadwerkelijk een voorstel op tafel legt.

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Degreef doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en maakte via de RSCA Futures de overstap naar het eerste elftal. In november 2024 scoorde hij nog een belangrijk Europees doelpunt tegen FC Porto. Twee jaar later is zijn situatie helemaal veranderd. De komende weken moet blijken of Anderlecht hem opnieuw kansen wil geven of bereid is om tijdens de wintermercato mee te werken aan een vertrek.