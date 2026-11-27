De 1-3-zege van RSC Anderlecht op het veld van OFI Kreta kreeg donderdagavond nog een grimmig staartje. Na afloop liepen de spanningen tussen beide ploegen op, al wilden Colin Coosemans en Giulian Biancone het incident niet dramatiseren.

RSC Anderlecht heeft donderdagavond met 1-3 gewonnen op het veld van OFI Kreta in de Europa League, maar de wedstrijd eindigde in een gespannen sfeer. Na het laatste fluitsignaal kregen spelers van beide teams het met elkaar aan de stok.

Colin Coosemans kon achteraf niet precies aanduiden wat de aanleiding was. De doelman van paars-wit toonde wel begrip voor de emoties die na zo'n wedstrijd kunnen oplaaien.

"Ik weet niet wat de aanleiding precies was, maar ik kan de frustraties en emoties die bij voetbal horen wel begrijpen. Het was misschien niet mooi om te zien, maar emoties horen bij het spelletje", vertelde Coosemans na afloop aan Het Laatste Nieuws.

Biancone probeerde de rust te herstellen

Voor Giulian Biancone kwam de verhitte slotfase niet helemaal als een verrassing. De Franse centrale verdediger speelde eerder voor Olympiakos en kent de vaak geladen sfeer rond het Griekse voetbal.

"Er zijn een aantal dingen over en weer geroepen, maar van een echt handgemeen was geen sprake. Ik heb iedereen proberen te kalmeren", legde Biancone uit. De 26-jarige Fransman stond degelijk zijn man in het centrum van de Anderlecht-defensie, al pakte hij zelf wel een vermijdbare gele kaart wegens protest.



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Politie-aanwezigheid verbaasde hem niet

Dat de politie tussenbeide kwam om de gemoederen te bedaren, vond Biancone evenmin uitzonderlijk. "Maar die zijn bij een voetbalwedstrijd in Griekenland nooit ver weg. Dat hoort hier bij de cultuur", besloot hij.