Marvin Compper heeft daags voor de komst van Anderlecht nog eens stevig van zich laten horen. De Antwerp-coach vraagt geduld met zijn jonge spelersgroep en vindt dat de verwachtingen soms niet realistisch zijn. "Zag je ooit een club in drie maanden tijd een succesverhaal schrijven?", vroeg hij zich af.

Het puntenverlies tegen Zulte Waregem, waar Antwerp een 0-2-voorsprong uit handen gaf, kwam hard aan. Toch was de nederlaag tegen Cercle Brugge volgens Compper nog pijnlijker. "We toonden een gelaat waarmee we uitwedstrijden naar ons toe kunnen trekken, maar vergaten daarna onze principes. Dat mag niet meer gebeuren", zegt hij bij GvA.

'We hebben tijd nodig'

Compper benadrukt dat Antwerp met een bijzonder jonge kern werkt. "Eigenlijk is het een U23-elftal, aangevuld met een handvol ouderen. Ook in de toekomst zullen we fouten maken. We zullen niet zomaar door de competitie vliegen." Volgens hem draait het momenteel vooral om leren, instrueren en meer consistentie vinden.

De trainer wees ook naar de omstandigheden waarin hij aan zijn opdracht begon. "In juli kreeg Antwerp een nieuwe eigenaar. Ikzelf begon eraan één week voor de competitiestart. We proberen vanuit een achterstandspositie bij te benen." Hij vindt bovendien dat de druk van buitenaf, zeker in België, soms groter is dan binnen de club.

Rode kaarten en afwezigen

Ook de drie rode kaarten in de laatste zes competitiewedstrijden kwamen ter sprake. "Weet je wie die slikten? Deuff, Cortés en Benítez, spelers van 20, 21 en 22 jaar. Het waren naïeve en absoluut onnodige rode kaarten", aldus Compper.

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Tegen Anderlecht moet Antwerp het alvast zonder de geschorste Cortés stellen. Ook Michael Frey (spierprobleem), Renders en Somers zijn niet beschikbaar. Over zijn gesprekken met voorzitter Wouter Vandenhaute, die een verleden heeft bij Anderlecht, wilde Compper weinig kwijt: "Wat er is gezegd, blijft tussen hem en mij."