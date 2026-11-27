De druk op Marvin Compper neemt met de dag toe bij Antwerp. Zondag wacht met Anderlecht een bijzonder belangrijke wedstrijd op de Bosuil, maar volgens Antwerp-coryfeeën Marc Van Der Linden en Cisse Severeyns staat er voor de Duitse trainer nog veel meer op het spel. Zij beschouwen het duel als een mogelijk kantelpunt.

"Anderlecht is een do or die-match voor de coach", stelt Van Der Linden in GvA. "Dat zal Compper zelf ook wel beseffen. Het is al weken 'van moeten'. Op den duur wordt een situatie onhoudbaar." Severeyns sluit zich daarbij aan en begrijpt niet dat de trainer nog zoveel krediet krijgt.

Antwerp-iconen zien druk steeds groter worden

"Dit kan niet blijven duren. Er zijn in het verleden veel trainers voor veel minder geslachtofferd geweest", merkt Severeyns op. Bovendien ziet hij weinig sportieve argumenten om de huidige situatie goed te praten. "Je kunt, in tegenstelling tot andere jaren, ook niet zeggen: 'we hadden vier à vijf punten meer verdiend.' Dat is niet het geval."

Toch hopen beide Antwerp-iconen dat zondag een ommekeer kan betekenen. Ze verwijzen daarbij naar 39 jaar geleden, toen Antwerp de Brusselaars eveneens wist te verrassen. Van Der Linden ziet wel een groot verschil met vroeger. "Anderlecht is niet langer de ploeg waar je schrik van moet hebben, al heeft tegenwoordig ook niemand nog schrik van Antwerp. Dat moet veranderen."

Severeyns geeft Anderlecht licht voordeel

Van Der Linden hoopt op een snelle voorsprong. "Ik hoop op een snelle 1-0, al is dat, dit seizoen, geen garantie op succes", klinkt het. Severeyns is iets minder optimistisch over de kansen van de thuisploeg en verwacht niet noodzakelijk een hoogstaande wedstrijd.

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"Ik geef Anderlecht iets meer kans om te winnen, gezien de stabiliteit achterin – met twaalf tegengoals tegenover 26 bij Antwerp", besluit Severeyns. "Al hoop ik uiteraard het omgekeerde."