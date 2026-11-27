Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft nazinderen. De topschutter aller tijden van de nationale ploeg maakte onlangs bekend dat hij een punt zet achter zijn interlandcarrière. Axel Witsel was aanwezig toen Lukaku zijn beslissing aan de spelersgroep meedeelde.

Witsel stond aanvankelijk langs het veld om iedereen te begroeten, tot Lukaku plots naar hem toe kwam. "Toen pakte hij me vast en vroeg om in de kleedkamer aanwezig te zijn omdat hij een speech wilde geven. Hij zei: 'Ik wil absoluut dat je erbij bent.' Ik zei dat ik in de kleedkamer zou zijn."

Lukaku legde zijn beslissing uit aan de groep

Eenmaal in de kleedkamer kwam de boodschap die niemand zomaar zal vergeten. "Daar heeft hij ons verteld dat hij stopte als international", vertelt Witsel. "Hij legde uit dat hij alles had gegeven, dat hij mentaal vermoeid was en dat hij aan iets anders toe was."

Volgens Witsel vertelde Lukaku zich voortaan volledig op zijn club te willen concentreren. "De volgende dag werd het dan officieel bekendgemaakt", aldus Witsel.

Witsel vindt dat Lukaku te weinig waardering kreeg

De voormalige Rode Duivel heeft ook een duidelijke mening over de manier waarop Lukaku doorheen zijn interlandcarrière werd behandeld. "Ik vind dat zijn periode bij de nationale ploeg niet genoeg gewaardeerd werd. Dat is mijn mening. Het is altijd een haat-liefdeverhouding geweest. De ene dag is iedereen fan, de andere dag niet meer."

Witsel stoort zich vooral aan de wisselende kritiek op zijn voormalige ploegmaat. "De ene dag doet Romelu niet genoeg. De volgende dag is het: Romelu is onze topschutter, hij is ongelooflijk." Volgens hem liet Lukaku zich daar nooit door uit zijn lood slaan.





"Hij heeft daar nooit iets over gezegd. Hij heeft altijd gezwegen en keihard gewerkt." Daarmee neemt Witsel het nadrukkelijk op voor de spits, die volgens hem meer erkenning verdiende voor alles wat hij bij de Rode Duivels heeft gepresteerd.