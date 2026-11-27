Jesse Bisiwu maakte afgelopen zomer voor 8,5 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar FC Barcelona. De verwachtingen waren hoog, maar voorlopig verloopt zijn avontuur in Spanje moeizaam. De Spaanse sportkrant AS stelt zich dan ook vragen bij de investering.

De jonge Belg wacht nog altijd op zijn officiële debuut bij de eerste ploeg. Woensdag zat hij voor het eerst op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Sabah, maar speelminuten kreeg hij niet.

Barcelona zag enorm veel potentieel in Bisiwu

Volgens AS was de transfer vooral een investering in de toekomst, wat ook logisch is. Sportief directeur Deco was overtuigd van het talent van Bisiwu. Vooral zijn snelheid, dribbels en vermogen om met beide voeten te spelen maakten indruk op de scouts.

Tijdens de voorbereiding leek Bisiwu de verwachtingen meteen waar te maken. Hij trainde mee met de eerste ploeg en scoorde tweemaal in oefenwedstrijden. Begin september gooide een blessure echter roet in het eten. Ook de aanpassing aan zijn nieuwe omgeving verliep niet vanzelfsprekend.

Spaanse krant wijst op tegenvallende cijfers

Bisiwu speelt dit seizoen voornamelijk bij Barça Atlètic, de beloftenploeg op het vierde Spaanse niveau. Volgens AS verzamelde hij daar in zijn eerste acht wedstrijden ruim 500 speelminuten. Daarin bleef hij zonder doelpunt en gaf hij één assist.



Zijn eerste selectie voor de hoofdmacht kwam er mede door de afwezigheid van enkele aanvallers, onder wie Lamine Yamal. Toch schrijft de Spaanse krant Bisiwu niet af. Barcelona haalde hem met het oog op de toekomst, maar voorlopig blijft het wachten op zijn grote doorbraak.