Club Brugge heeft Naïm Amengai langer aan zich gebonden. De 18-jarige middenvelder heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2029. Blauw-Zwart beloont daarmee de mooie ontwikkeling die de jonge Belg de voorbije seizoenen heeft doorgemaakt.

Amengai kwam in de zomer van 2023 over van Lille. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdploegen en behoort sinds vorig seizoen vast tot de U23-kern van Club NXT. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Challenger Pro League tegen SK Lommel.

Ook bij de A-kern mocht hij proeven

Intussen verzamelde Amengai al 28 wedstrijden op het tweede niveau. Dit seizoen maakt hij indruk met zes doelpunten en één assist in tien competitiewedstrijden.

Afgelopen zomer mocht hij bovendien aansluiten bij de A-kern van Club Brugge en speelde hij mee in verschillende oefenwedstrijden.

Ook Europees heeft de middenvelder al ervaring opgedaan. Hij speelde negentien wedstrijden in de UEFA Youth League en maakte deel uit van de ploeg die de finaleweek in Lausanne bereikte. Club NXT U19 veroverde daar uiteindelijk de zilveren medaille.

Ook bij de nationale ploeg op de radar

Amengai doorliep de Belgische nationale jeugdselecties van U15 tot U19 en is momenteel actief bij de U19. Tijdens de meest recente EK-kwalificatiewedstrijden maakte hij ook zijn eerste doelpunt voor België. Met zijn nieuwe overeenkomst ligt zijn toekomst voorlopig in Brugge vast.



