Nathan Saliba maakte na zijn vertrek bij Anderlecht meteen indruk bij Villarreal, maar zijn Spaanse avontuur wordt voorlopig afgeremd door blessureleed. De Canadese middenvelder is geopereerd aan de linker­enkel.

Anderlecht zag afgelopen zomer twee spelers met de voornaam Nathan uit zijn middenveld vertrekken. Nathan De Cat heeft het voorlopig moeilijk bij Hoffenheim, terwijl Nathan Saliba zich aanvankelijk snel in de ploeg speelde bij Villarreal. De Spaanse club betaalde naar verluidt 15 miljoen euro voor de ex-RSCA-speler.

Sterke eerste indruk bij Villarreal

Saliba liet zich meteen gelden in La Liga en veroverde snel een basisplaats. Ook in de wedstrijd tegen Real Madrid maakte hij zijn stempel: Vinicius kreeg rood nadat hij tijdens het duel aan het haar van de Canadees had getrokken.

Toch kwam zijn opmars al snel tot stilstand. Sinds 20 september kon Saliba geen competitiewedstrijd meer aanvatten. De korte zomerstop na het WK bleek, net als voor meerdere spelers die op dat toernooi actief waren, onvoldoende om volledig te recupereren.

Enkeloperatie moet blessures achter zich laten

Door aanhoudende fysieke problemen heeft Saliba nu gekozen voor een ingreep. De Canadese international onderging deze week een operatie aan zijn linkerenkel, in de hoop daarna weer zonder hinder te kunnen aansluiten.



Wanneer Villarreal opnieuw op de middenvelder kan rekenen, is nog niet bekend. Zijn herstel zal bepalend zijn voor de exacte duur van zijn afwezigheid. Opvallend: in zijn carrière stond Saliba nooit eerder langer dan een maand aan de kant.