Met 180 wedstrijden voor Anderlecht groeide Sacha Kljestan uit tot een herkenbaar gezicht van het Sporting in de voorbije tien jaar. Zijn eerste weken in Brussel waren nochtans allesbehalve eenvoudig.

Franse spelers vertellen geregeld dat het Belgische voetbal warmer en toegankelijker aanvoelt dan dat bij onze zuiderburen. Kevin Van den Kerkhof zei dat onlangs nog. Voor Sacha Kljestan was de eerste kennismaking met Anderlecht echter een stevige cultuurschok.

De Amerikaan kwam in 2010 over van Chivas USA en had tijd nodig om zijn plaats te vinden in de kleedkamer van paars-wit. In de podcast Unpacked vertelt hij openhartig over die moeilijke beginperiode.

Van MLS-sfeer naar Europese concurrentie

"In de Verenigde Staten gaat het in een MLS-kleedkamer zo wanneer een nieuwe speler aankomt: 'Hé, hoe gaat het, man? Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Waar ga je wonen? Heb je een gezin? Heb je ergens hulp bij nodig?' Iedereen is er erg gastvrij", legt Kljestan uit.

"Wanneer je in Europa een kleedkamer binnenstapt, ziet iedereen je als een bedreiging. Alsof je hun plaats komt afpakken. Daardoor zijn ze minder gastvrij."

Een zware eerste stage bij Anderlecht

De concurrentiestrijd bij Anderlecht liet zich volgens de voormalige middenvelder meteen voelen. "Na mijn eerste week herinner ik me een bijzonder zware voorbereiding. Het was behoorlijk uitputtend. Op een training speelden we vijf tegen vijf en mijn tegenstander dekte me erg hard. Iedereen riep naar mij. Dat was moeilijk voor me."





Kljestan trok zich na die training terug op zijn kamer en probeerde zichzelf moed in te spreken. "Ik zal het nooit vergeten. Ik dacht: 'Oké, ik heb een contract voor vier jaar getekend. Dit is hoeveel ik zal verdienen, dit is hoeveel ik zal sparen. Ik speel die vier jaar uit, pak al hun geld en keer terug naar de Verenigde Staten, want die gasten zijn allemaal klootzakken.'"

Van moeilijke start naar publiekslieveling

De Amerikaan zette door en veroverde geleidelijk zijn plek in de ploeg. "Ik had nog ongeveer een maand nodig om hen te leren kennen en basisspeler te worden. Het opende mijn ogen. Ik dacht dat die jongens niet erg gastvrij waren en dat ik mijn plaats moest verdienen."

"Toen ik Chivas verliet, was ik nochtans aanvoerder. Ik had mijn plaats al verdiend, was een van de beste spelers van het team en speelde voor de nationale ploeg."

Uiteindelijk werd die harde landing in Brussel het begin van een bijzonder succesvolle passage. "Ik had blijkbaar een kleine tik nodig om te beseffen: 'Het wordt niet makkelijk, maar als je volhoudt, wordt het geweldig.' Eerlijk: Anderlecht is nu mijn favoriete club, de ploeg waarvoor ik het liefst heb gespeeld. Met veel van die jongens heb ik nog contact."

"We wonnen drie titels op rij, dat was geweldig. De supporters apprecieerden dat ik een speler was die echt hard werkte. En ik was de enige Amerikaan die in heel België speelde", besluit Kljestan met een nostalgische glimlach.