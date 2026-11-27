Het Europese voetbal heeft donderdag opnieuw een bijzonder donkere avond beleefd. Op verschillende plaatsen liep het helemaal uit de hand tijdens wedstrijden in de Europa League. In Marseille kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen supporters van Olympique Marseille en Levski Sofia, terwijl het duel van Besiktas tijdelijk werd stilgelegd na politieke protesten en politiegeweld. Ook in Sunderland zorgden bezoekende supporters voor onrust.

De zwaarste incidenten vonden plaats in Marseille, waar naar schatting 200 tot 300 Franse hooligans de tribune met bezoekende supporters bestormden. Daarbij zouden ze onder meer knuppels, metalen buizen en vuurwerk hebben gebruikt. Volgens de eerste berichten waren de Marseille-supporters geprovoceerd door een vermeende nazigroet van een aanhanger van Levski Sofia. De Bulgaarse club heeft al langer een reputatie vanwege extreemrechtse elementen binnen een deel van haar aanhang.

Volgens L'Équipe werd er in de tribunes stevig gevochten en vielen er rake klappen. Sommige supporters gebruikten zelfs een brandblusapparaat tijdens de confrontaties. Ook vrouwen en leden van de entourage van Levski Sofia bevonden zich tussen de aanwezigen. Verschillende gewonden moesten onder begeleiding uit het stadion worden geëvacueerd. Olympique Marseille veroordeelde de gebeurtenissen en stelde dat de tussenkomst van de eigen veiligheidsdiensten de rust uiteindelijk herstelde. De wedstrijd zelf kon gewoon doorgaan.

Politieke spanningen leggen wedstrijd van Besiktas stil

Ook bij Besiktas tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva liep het mis. Die wedstrijd werd uit veiligheidsoverwegingen niet in Turkije, maar in het Georgische Batumi afgewerkt. De politieke spanningen tussen Turkije en Israël waren ook op het veld voelbaar: de spelers van Besiktas weigerden vooraf de hand te schudden met hun tegenstanders.

In de 25ste minuut escaleerde de situatie toen supporters van Besiktas een Palestijnse vlag ontrolden. De Georgische politie greep daarop in, waarbij volgens de berichten traangas of pepperspray en wapenstokken werden gebruikt. Er vielen gewonden en minstens één supporter moest op een draagberrie worden afgevoerd. De wedstrijd werd tijdelijk onderbroken en beide ploegen en de wedstrijdleiding trokken naar de kleedkamers. Besiktas won uiteindelijk met 2-1.

Na afloop liet Besiktas ook op een andere manier van zich horen. Linksachter Kassoum Ouattara hing een Palestijnse vlag over de reclamepanelen langs het veld, pal over de UEFA-belettering. De Turkse club nam het bovendien op voor haar supporters en beschuldigde de lokale politie van "buitensporig geweld". Besiktas liet weten dat het samen met het Turkse consulaat in Batumi en de UEFA stappen onderneemt. Verschillende Turkse topclubs, waaronder Galatasaray en Fenerbahçe, spraken ondanks hun onderlinge rivaliteit eveneens hun steun uit voor Besiktas.





Verboden Poolse supporters duiken op in Sunderland

Ook in Engeland was er onrust tijdens de wedstrijd van Sunderland. Daar slaagden supporters van het Poolse Jagiellonia Bialystok erin om ondanks een UEFA-verbod toch het stadion binnen te raken. De Poolse aanhang was eerder deze maand betrokken bij ongeregeldheden met supporters van Levski Sofia en mocht daarom niet aanwezig zijn bij het Europese duel.

Volgens Sunderland zouden ongeveer twintig supporters via aangekochte tickets toch toegang hebben gekregen tot het Stadium of Light. Sommigen mengden zich tussen de thuissupporters, waarna het tot vechtpartijen kwam. De politie moest tussenbeide komen en verschillende bezoekende fans uit het stadion verwijderen.

Sunderland had vooraf nochtans gewaarschuwd dat het alle tickets zou controleren en aankopen door geïdentificeerde supporters van Jagiellonia zou annuleren. Ook tickets die via derden of andere supporters werden verkregen, zouden geen toegang garanderen. Ondanks die maatregelen konden de Poolse fans toch binnengeraken. Drie verschillende Europese wedstrijden, drie keer onrust: de Europa League kreeg zo opnieuw een bijzonder kwalijke bijsmaak. De UEFA zal zich ongetwijfeld moeten buigen over de gebeurtenissen in Marseille, Batumi en Sunderland.