Nicolo Tresoldi heeft zich bij Club Brugge in de kijker gespeeld van de Europese topclubs. De Duitse spits is met zestien doelpunten in negentien officiële wedstrijden uitstekend op dreef en dat is ook FC Bayern München niet ontgaan. Transferjournalist Christian Falk bevestigt dat de aanvaller op de radar staat van de Duitse recordkampioen.

Volgens Falk speelt Tresoldi wel degelijk een rol in de transferplannen van Bayern. Een wintertransfer wordt momenteel als "onwaarschijnlijk" beschouwd, omdat het bijzonder moeilijk zou worden om Club Brugge midden in het seizoen tot een vertrek te bewegen. Toch staat de spits "zeker op het verlanglijstje van Bayern München" en wordt hij "nauwlettend in de gaten gehouden".

Europese topclubs volgen spits van Club Brugge

Een overstap na dit seizoen lijkt daardoor niet uitgesloten. Bayern is bovendien lang niet de enige geïnteresseerde club. Volgens transferinsider Ekrem Konur volgen ook FC Barcelona, AC Milan en Arsenal de ontwikkeling van de Brugse aanvaller op de voet. Ook Borussia Dortmund werd eerder al met hem in verband gebracht.

Club Brugge beseft uiteraard dat het goud in handen heeft. Tresoldi ligt nog tot de zomer van 2029 onder contract en daardoor staat Blauw-Zwart bijzonder sterk aan de onderhandelingstafel. Volgens Konur zou de Belgische club zelfs een transfersom tussen 60 en 70 miljoen euro niet zomaar aanvaarden.

Club droomt van absolute jackpot

Dat bedrag zou voor verschillende geïnteresseerde clubs mogelijk al een stevige financiële uitdaging vormen. Club Brugge zou echter nog hoger mikken en hoopt met een eventuele verkoop een aanzienlijk bedrag binnen te halen. Daarbij wordt ook het nieuwe stadionproject genoemd als mogelijke bestemming voor de opbrengst.