Matisse Samoise beleefde donderdagavond een bijzonder moment bij AA Gent. Na een lange revalidatie mocht de rechterflankspeler tegen Rode Ster Belgrado opnieuw starten bij de Buffalo’s. Zijn eerste wedstrijdminuten in de Planet Group arena sinds zijn zware knieblessure maakten heel wat emoties los. “Het is alsof je opnieuw je debuut maakt”, vertelde hij achteraf.

De Gentenaar liep op 27 december 2025 tegen Westerlo een scheur in de voorste kruisband van zijn rechterknie op. Daardoor stond hij ruim negen maanden aan de kant. In september maakte hij bij Jong AA Gent al zijn eerste minuten, maar donderdag volgde eindelijk de langverwachte terugkeer bij de hoofdmacht.

Een comeback vol emoties

Trainer Rik De Mil gaf Samoise meteen een basisplaats. Die beslissing zorgde vooraf toch voor de nodige zenuwen. “Onderschat die spanning niet. Opeens komt het moment waar je elf maanden op hebt gewacht heel dichtbij. Ik was nerveus en ook een beetje geëmotioneerd”, gaf hij toe bij Het Nieuwsblad.

Na een uur spelen zat zijn wedstrijd er al op. Dat was niet helemaal verrassend, want Samoise voelde de fysieke inspanning duidelijk. “Ik had zelfs krampen. Mijn benen waren na de rust al aan het opgeven”, lachte hij. Toch was hij tevreden over zijn eerste zestig minuten en de manier waarop hij opnieuw kon aansluiten.

Nog geduldig opbouwen

De flankspeler schat zichzelf momenteel op 70 à 80 procent van zijn mogelijkheden. Hij beseft dat hij nog stappen moet zetten en wil vooral niet te snel willen gaan. “Het grote gevaar is altijd dat je zou denken dat je er al bent. Ik moet nu opnieuw heel goed opbouwen en geduldig blijven”, klonk het realistisch.

Lees ook... KAA Gent krijgt harde realiteit voorgeschoteld: één naam springt eruit›

Ook de winterstage wordt belangrijk voor zijn verdere ontwikkeling. De warme ontvangst van de Gentse supporters gaf hem alvast een enorme boost. Toen zijn naam na zijn wissel door de tribunes galmde, kreeg Samoise kippenvel. “Je denkt op voorhand vaak na over dat eerste moment, maar nu mocht ik meteen starten en werd ik toegezongen. Dat was heel mooi.”