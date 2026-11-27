Anderlecht heeft zijn Europese overwinning niet in alle rust kunnen vieren. Na het laatste fluitsignaal liep de spanning met de Griekse tegenstander hoog op. Enric Llansana lag aan de basis van de eerste woordenwisseling, waarna verschillende Griekse spelers verhaal wilden halen bij de Brusselaars, schrijft La Dernière Heure.

Vítor Bruno greep meteen in en stuurde zijn spelers richting het Anderlecht-vak. Daar konden ze de zege vieren met hun supporters. Vooral Adriano Bertaccini werd uitbundig toegejuicht, terwijl ook Thelo Aasgaard en uitblinker Tawkif Bentayeb hun applaus kregen.

Griekse woede blijft nazinderen

Zelfs tijdens die viering probeerde nog een Griekse speler de feestvreugde te verstoren. Ook toen Anderlecht daarna richting de spelerstunnel wilde trekken, was de woede bij de thuisploeg nog niet gaan liggen. Het duurde een hele tijd voor de Brusselaars naar hun kleedkamer konden.

Voorzitter Marc Coucke maakte van de gelegenheid gebruik om Bertaccini uitgebreid te feliciteren. Vítor Bruno bleef ondertussen op afstand en wisselde kort enkele woorden met zijn Griekse collega Kontis. Toen zijn spelers eindelijk naar binnen konden, volgde hij hen onder luid boegeroep.

Zelfs in de spelerstunnel opnieuw onrust

Het incident was daarmee nog niet helemaal voorbij. Terwijl de persconferentie van Vítor Bruno al bezig was, klonk er opnieuw geroep in de buurt van de kleedkamers. Een Anderlecht-speler omschreef het als een opstootje.

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Een UEFA-afgevaardigde sloot daarop de deur naar de mixed zone en ook de politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. De Europese avond van Anderlecht kreeg zo na het laatste fluitsignaal nog een bijzonder bitsig staartje.