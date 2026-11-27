Wouter Vandenhaute beleeft zondag een bijzondere afspraak op de Bosuil. De voormalige voorzitter van Anderlecht is tegenwoordig voorzitter van Antwerp en krijgt zijn ex-club op bezoek. Een wedstrijd die ongetwijfeld ook voor hem een extra betekenis heeft.

Trainer Marvin Compper kreeg tijdens zijn persconferentie vragen over de samenwerking met Vandenhaute. Die blijkt regelmatig contact te hebben met de coach. "Hij komt vaak langs en soms bellen we elkaar ook na een wedstrijd. Hij wil, net als iedereen binnen de club, dat we meer punten pakken en uit de rechterkolom wegkomen."

Anderlecht kwam ook ter sprake

Dat de confrontatie met paars-wit een bijzondere wedstrijd wordt, is natuurlijk ook voor Vandenhaute zo. Compper bevestigde dat ze het al over de komst van Anderlecht hebben gehad, maar wilde niet vertellen wat er precies besproken werd.

"Daar heb ik met hem over gesproken, ja. Wat er gezegd is, blijft tussen hem en mij. Maar het is niet zo dat hij er extra de nadruk op legde", aldus de Antwerp-trainer. Voor Vandenhaute wordt het alvast een weerzien met de club waar hij jarenlang een bepalende rol speelde.

Compper moet puzzelen tegen Brusselaars

Sportief staat Antwerp voor een belangrijke opdracht. De Great Old wil uit de rechterkolom klimmen en kan zich dus weinig puntenverlies veroorloven. Tegen Anderlecht moet Compper wel enkele belangrijke spelers missen.

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Cortés zit een schorsing uit, terwijl Michael Frey niet tijdig hersteld raakt van een spierblessure. Ook Renders en Somers zijn niet beschikbaar. Compper zal daardoor moeten schuiven met zijn basiself voor de confrontatie met de Brusselaars.