Het rommelt bij Bayern München. De uitspraken van Joshua Kimmich over de behandeling van Jamal Musiala blijven voor beroering zorgen. De middenvelder haalde woensdagavond stevig uit naar het clubbestuur, maar staat daarin blijkbaar niet alleen. Volgens Sport Bild schaart de volledige spelersgroep zich achter Kimmich.

Dat zorgt voor een delicate situatie bij de Duitse recordkampioen. Verschillende bestuursleden hadden zich op een wel heel bijzondere manier uitgelaten over de gezondheid en toekomst van Musiala. Die verklaringen vielen bijzonder slecht in de kleedkamer. Ook trainer Vincent Kompany wordt nu bij de kwestie betrokken.

Spelersgroep staat volledig achter Kimmich

Kimmich spaarde de Bayern-top niet na de Champions League-nederlaag tegen Lille. "Wat ik niet begrijp, is de manier waarop hierover publiekelijk wordt gecommuniceerd. Dit mag nooit gebeuren ten koste van een speler", verklaarde hij. De Duitse international noemde de gang van zaken zelfs onaanvaardbaar en onwaardig voor Bayern München.

Volgens Sport Bild delen zijn ploegmaats die mening. De spelers vinden dat gevoelige zaken zoals de situatie van Musiala intern besproken moeten worden. Ook Michael Olise liet subtiel van zich horen. Hij gaf op Instagram een like aan een bericht waarin spelersvakbond FIFPRO kritiek uitte op de publieke communicatie van Bayern.

Kompany wil verdere onrust vermijden

De harde woorden van Kimmich kwamen bij delen van het bestuur als een verrassing. Toch lijkt een straf voorlopig niet aan de orde. Volgens Sport Bild zijn sportief directeur Max Eberl, Christoph Freund en Vincent Kompany geneigd om de middenvelder niet te bestraffen. Ze willen vermijden dat de situatie verder escaleert.

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CEO Jan-Christian Dreesen reageerde donderdag voor het eerst op de kritiek. "We willen ons bezighouden met zorgen voor mensen, niet met praten", verklaarde hij volgens Sport1. Dreesen benadrukte dat Bayern de kwestie intern wil afhandelen. Voor Kompany komt de onrust bijzonder ongelegen. De Belgische trainer wil zich vooral op het voetbal concentreren, maar ziet hoe een gevoelige kwestie rond een van zijn sterspelers steeds meer aandacht opeist.