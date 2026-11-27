Zulte Waregem is nog steeds op zoek naar een definitieve opvolger voor Michael Beale. Steve Colpaert blijft voorlopig aan als interim-coach en zal zaterdag ook op de bank zitten tijdens de verplaatsing naar Lommel. Intussen circuleert de naam van Johan Van Rumst als mogelijke nieuwe hoofdtrainer.

Colpaert laat zich echter niet afleiden door de trainersgeruchten. "Ik ben daar totaal niet mee bezig", klinkt het duidelijk. Hij heeft naar eigen zeggen ook nog niet met het bestuur gesproken over zijn toekomst.

Colpaert houdt alle opties open

Of hij zelf graag definitief T1 wil worden, blijft voorlopig onduidelijk. "Ik focus puur op mijn job. Ik wil het team helpen, zodat we met Nieuwjaar in meer veilige wateren vertoeven. Of ik dat als T1 of assistent-coach zal doen, is voor mij ondergeschikt."

Toch sluit de voormalige verdediger een vaste promotie niet uit. "Ik ben een clubman en als T1 heb je onvermijdelijk een houdbaarheidsdatum, maar dat zou me in geen geval afschrikken om de stap te zetten." Wanneer het bestuur een beslissing neemt, weet hij naar eigen zeggen niet.

Eerst sportieve stabiliteit vinden

Voorlopig ligt zijn aandacht volledig bij de sportieve opdracht. Na het 2-2-gelijkspel tegen Antwerp zag Colpaert positieve zaken, al bleef er ook ontgoocheling over het gemiste resultaat. Hij wil vooral meer stabiliteit in beide strafschopgebieden.



Zaterdag wacht Lommel, waar Essevee opnieuw punten wil pakken. Asare en Paugain zijn opnieuw fit, terwijl Diakité en Panduro nog niet klaar zijn. Colpaert wil ondertussen vooral vermijden dat de trainerskwestie zijn ploeg uit evenwicht brengt.