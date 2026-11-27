Nathan Ngoy heeft nog maar eens bewezen dat hij over alles beschikt om uit te groeien tot dé centrale verdediger van de Rode Duivels. De 23-jarige verdediger van Lille was woensdagavond een van de absolute uitblinkers tegen Bayern München. Zijn prestatie tegen de Duitse grootmacht zal de interesse vanuit het buitenland ongetwijfeld nog verder aanwakkeren.

Een masterclass tegen Bayern München

Ngoy kreeg na afloop van de wedstrijd niet toevallig de titel van Man of the Match. Hij won al zijn zes grondduels, slaagde in zijn twee dribbelpogingen en verstuurde 49 van zijn 52 passes naar een ploegmaat. Daarnaast noteerde hij zeven balrecuperaties en zes passes die de linies van Bayern doorbraken.

Ook aanvallend liet de voormalige verdediger van Standard zich gelden. Hij leverde de assist voor de gelijkmaker van Ayase Ueda, die Lille mee op weg zette naar een knappe 2-1-zege. Het was opnieuw een demonstratie van zijn combinatie van verdedigende stabiliteit, snelheid en voetballend vermogen.

Lengte compenseert hij met atletisch vermogen

Opvallend is dat er bij Engelse clubs aanvankelijk twijfels waren over zijn lengte. Met zijn 1,83 meter is Ngoy niet de grootste centrale verdediger en dat werd in de Premier League aanvankelijk als een mogelijk nadeel beschouwd. Alleen compenseert hij dat ruimschoots met zijn explosiviteit, wendbaarheid, sprongkracht en snelheid.

Dat maakt hem bovendien bijzonder veelzijdig. Ngoy kan centraal achterin spelen, maar ook als rechtsachter uit de voeten. Bij Lille heeft hij zich ondertussen opgewerkt tot een vaste waarde en ook bij de Rode Duivels is hij steeds nadrukkelijker zijn plaats aan het opeisen.

De belangstelling weerspiegelt die ontwikkeling. Newcastle United en Aston Villa volgen zijn situatie, terwijl ook AC Milan en Paris Saint-Germain genoemd worden. Lille zou bij een eventuele transfer zelfs richting 40 miljoen euro kunnen vragen. Zijn contract loopt nog tot medio 2029, waardoor de Franse club stevig in de onderhandelingen staat.



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Voor België is dat minstens even interessant. Al jarenlang zoeken de Rode Duivels naar een jonge centrale verdediger die op het hoogste niveau kan uitblinken en op termijn de defensieve leidersrol kan overnemen. Ngoy lijkt steeds meer aan dat profiel te beantwoorden. Vincent Kompany kent hem bovendien nog van zijn beginjaren bij Standard en volgt zijn ontwikkeling op de voet. De prestatie tegen Bayern is alvast een nieuw visitekaartje voor een verdediger die nog lang niet aan zijn plafond zit.