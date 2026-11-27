Standard ontvangt zondag Club Brugge op Sclessin en kan daarbij opnieuw rekenen op Andi Zeqiri. Over Casper Nielsen bestaat nog onzekerheid, nadat de Deen last kreeg aan de enkel.

Na zeges tegen Beveren en Lommel wacht Standard zondag een heel andere opdracht. Club Brugge komt op bezoek in Sclessin, waar de Rouches het opnemen tegen een van de zwaarste tegenstanders in de competitie.

Trainer Vincent Euvrard gaf twee dagen voor die wedstrijd tekst en uitleg over de medische situatie binnen zijn selectie. Daarbij ging de aandacht onder meer naar Casper Nielsen en Andi Zeqiri.

Nielsen voelt opnieuw iets aan de enkel

Casper Nielsen trainde de voorbije week volledig mee en leek weer klaar om aan te sluiten bij de kern. Toch is zijn inzetbaarheid tegen zijn ex-club nog niet zeker. "In vergelijking met vorige week zou Casper bij de groep kunnen komen", vertelde Euvrard.

"Hij heeft de hele week getraind, maar na gisteren was er een klein probleem met zijn enkel. We moeten afwachten wat de komende 24 uur brengen. Het is niets ernstigs, maar hij blijft twijfelachtig."

De coach ziet wel positieve signalen. "Hij heeft al tien dagen aan elke training deelgenomen en zijn kuit is in orde. Daardoor kan hij er mogelijk toch bij zijn."



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Zeqiri opnieuw een optie in de aanval

Voor Andi Zeqiri klinkt er beter nieuws: de aanvaller is opnieuw selecteerbaar. Hij biedt Euvrard een extra mogelijkheid voorin, naast Dennis Ayensa. De Spanjaard, die eerder op de persconferentie verscheen, is nog altijd de tweede topschutter van de competitie.

Standard moet tegen Club Brugge wel nog steeds Josué Homawoo, Marlon Fossey en Mohammed El Hankouri missen. Homawoo zou normaal tijdens de interlandbreak opnieuw kunnen aansluiten. Voor Fossey, de Amerikaanse kapitein, zit het seizoen er definitief op. Over een mogelijke terugkeer van El Hankouri bestaat voorlopig geen duidelijkheid.