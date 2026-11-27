Standard ontvangt zondag Club Brugge, een wedstrijd die ook de terugkeer van Ivan Leko naar Sclessin betekent. Dennis Ayensa werkte eerder samen met de Kroatische coach en blikt met bijzonder veel waardering terug op die periode aan de boorden van de Maas.

Dennis Ayensa verscheen vrijdag voor de pers, twee dagen voor de thuiswedstrijd van Standard tegen Club Brugge. De Iraanse international is met voorsprong de tweede topschutter van de competitie, na Nicolò Tresoldi, en treft zondag ook zijn voormalige trainer Ivan Leko.

De spits van Standard bewaart uitstekende herinneringen aan zijn samenwerking met de Kroaat. "Hij is niet alleen een goede coach, maar ook een goed mens. Hij wist wat hij moest doen, zeggen of meegeven aan spelers om er nog iets extra uit te halen", vertelde Ayensa.

"Het werk dat hij hier heeft geleverd, was behoorlijk indrukwekkend als je de situatie van de club in rekening brengt. Er waren heel wat spelers uit de tweede ploeg die deel uitmaakten van de A-kern. Hij deed wat hij moest doen. Dat hij naar een club als Brugge terugkeerde, was dan ook geen verrassing."

Ayensa ziet Leko nog hoger mikken

Volgens de 29-jarige centrumspits hoeft Club Brugge niet het eindstation te zijn voor Leko. "Brugge zal niet de grootste club uit zijn carrière worden. Hij heeft de kwaliteiten om heel grote ploegen te trainen en zijn doelen te bereiken", aldus Ayensa.

Toch hoopt de Standard-aanvaller zondag natuurlijk niet op een succesvolle terugkeer van zijn ex-coach naar Sclessin. "Dat alles verdient hij, maar zondag hoop ik dat hij verliest", lachte Ayensa.



Lees ook... "Je kan Ivan Leko met Pep Guardiola vergelijken"›

De aanvaller weet alvast hoe hij Club Brugge pijn kan doen onder Leko. Twee jaar geleden zorgde Ayensa, toen nog onder leiding van de Kroatische trainer, met een doelpunt voor een zege van Standard op het veld van Club Brugge.