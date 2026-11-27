Ivan Leko keert zondag met Club Brugge terug naar Sclessin voor het duel met Standard. Ex-Rouche Boli Bolingoli denkt daarbij terug aan een opvallend moment in Charleroi, dat veel vertelde over de manier waarop Leko met zijn spelers omging.

Ivan Leko staat zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Standard opnieuw in Sclessin. De Kroaat neemt dan als trainer van Club Brugge plaats op de bank voor de topper tegen de Rouches.

Zijn periode aan de oevers van de Maas liet duidelijk sporen na. Leko voelde zich naar eigen zeggen goed bij Standard, al had hij zijn passage liever op een andere manier afgesloten. Boli Bolingoli, die voor beide clubs uitkwam en momenteel zonder club zit, houdt bijzonder goede herinneringen over aan de samenwerking.

De 31-jarige linksback noemt Leko zelfs de beste trainer die hij in zijn loopbaan meemaakte. "Je kunt hem met Pep Guardiola vergelijken: langs de zijlijn maakt hij veel show, maar achteraf beschermt hij zijn spelers", vertelde Bolingoli aan onze collega's van de IPM-groep.

Een incident in Charleroi bleef Bolingoli bij

Om zijn punt te onderstrepen, haalde Bolingoli een verplaatsing naar Charleroi aan. Bij een hoekschop liet hij Dabbagh uit zijn rug lopen, waarna die in de allerlaatste seconde de gelijkmaker binnenkopte.

"In de kleedkamer was de spanning te snijden. De coach kwam binnen, zei dat we onze mond moesten houden en vertrok vervolgens weer", aldus de voormalige Standard-speler.





Leko koos ervoor om zijn speler te beschermen

De reactie van Leko kreeg enkele weken later een andere betekenis voor Bolingoli. "Twee weken later speelde ik een heel goede wedstrijd. Hij sloeg zijn armen rond mij en vertelde dat hij na Charleroi erg boos was geweest. Maar hij had die woede voor zich gehouden, omdat hij mij graag mocht. Dat was zijn manier om mij te beschermen."

Ivan Leko liet bij Standard niemand onberoerd. Zondag wacht hem dus een beladen terugkeer naar Sclessin, ditmaal als coach van Club Brugge.